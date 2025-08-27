La veda del camarón debe levantarse del 5 al 10 de septiembre, piden pescadores

Pescadores del sur de Sonora están demandando que la veda de camarón se levante, a más tardar, del 5 al 10 de septiembre, "porque ya hay producto y de buena talla".

Miguel Ángel Galaviz Carlón, presidente de la Sociedad Cooperativa Mulachepte, afirmó que afectará mucho al sector que, como ha trascendido, las capturas inicien en octubre, cuando ya no hay camarón.

Dijo que la temporada pasada comenzó el 2 de octubre, "una fecha tardía que nos afectó mucho, tuvimos muchas pérdidas, por lo que no queremos que esto se repita".

También lamentó que en las reuniones que se realizan en la Conapesca para definir la fecha del levantamiento, no están tomando en cuenta a las cooperativas, por lo que las expectativas no son alentadoras.

"De todas maneras, sea la decisión que tomen las autoridades, ya nos estamos preparando con la reparación y adquisición de equipos para estar listos y tener una mejor temporada que la anterior", señaló.

"Lo que queremos es salir con los gastos, por lo menos, y pues obviamente ojalá se den las cosas para que haya ganancias, porque el año pasado no sacamos ni para los gastos", subrayó.

"Esperemos que esta vez la situación sea distinta y en esto será muy importante la autorización de una fecha temprana para levantar la veda", agregó.

Con respecto a las capturas de jaiba, Galaviz Carlón informó que han sido regulares y es por ello que están pidiendo salir por el camarón lo más pronto posible.

Por su parte, pescadores de Paredón Colorado hicieron un llamado a tomar medidas drásticas para presionar a la Conapesca y atienda la demanda de los trabajadores del mar.

Recordaron que en otros años la veda se levantaba a finales de agosto o principios de septiembre, "pero ahora es en octubre, cuando ya no hay nada de camarón".