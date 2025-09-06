Lleva “Lorena” agua a Presas del Río Yaqui

Las lluvias registradas por “Lorena” dejaron importantes aportaciones al Sistema de Presas del Río Yaqui.

Humberto Borbón Valencia indicó que “El Oviáchic” registró un acumulado de 72.5 milímetros, mientras que La Angostura 14.2 y El Novillo 5 milímetros, sumando un acumulado de 91.7 milímetros en el Sistema de Presas.

El director general del Distrito de Riego de Río Yaqui (DRRY) resaltó que las lluvias registradas la noche del jueves y durante ayer, viernes, han sido las más intensas en todo el ciclo agrícola.

Señaló que las precipitaciones fueron generalizadas en el Valle del Yaqui, con máximas de 90 milímetros en Villa Juárez y en el kilómetro 57+900 en la calle 1000, mientras que en el Canal Alto la máxima fue de 85 milímetros, y 79 milímetros en San Ignacio Río Muerto.

En tanto que en las comunidades yaquis, en Vícam 75 milímetros, y 70 milímetros en “El Chiculi”, detalló.

En el Río Mayo, en la Presa Mocúzari el acumulado fue de 108 milímetros, indicó.

Hasta ayer, el Sistema de Presas del Río Yaqui estaba al 19.3 por ciento de su capacidad total, con un volumen almacenado de mil 353.6 millones de metros cúbicos