Consagran el Valle del Mayo a la Guadalupana

El obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, ofició este jueves una misa en Navojoa, con agricultores de la región, para pedir por una temporada de lluvias generosa que permita aminorar la sequía.

Monseñor señaló que la finalidad de esta ceremonia, realizada en el Sitio Experimental Semay (Ciano), es consagrar el Valle del Mayo a la Virgen Santísima de Guadalupe y entronizar el corazón de Jesús, lo que significa que todo depende de Dios.

Es decir, explicó, "hay que reconocer que podemos tener el campo, la tecnología, el agua, la técnica, las semillas, los insumos, la mano de obra, pero al final necesitamos la bendición del Señor".

Pozos Lorenzini hizo un llamado a los productores a tener siempre presente que "Dios está con nosotros, trabaja con nosotros, se cansa con nosotros, se entristece con nosotros".

"Dios no es ajeno a lo que nos pasa; que nos falta agua, Dios no está ajeno a ello; que hay alguna situación fuerte, Dios no está ajeno", subrayó el religioso en su mensaje.

"Hermanos, más que creer en Dios, hay que creerle a Dios; es decir, saber que estamos en sus manos, saber que todo depende de Él", puntualizó.

"Necesitamos pedirle al Señor: ayúdanos a creer en lo que le dijiste a los judíos, lo que le dijiste a Moisés: ´Yo soy el Dios que está contigo, que camina contigo, que me preocupo de lo que te pasa, que todo lo que te sucede no es ajeno a mí´", concluyó.

Los productores agradecieron la visita del obispo de Ciudad Obregón, en momentos críticos causados por la falta de lluvias, que se reflejaron en una gran reducción de la superficie de siembra en el ciclo 2024-2025 y en que la Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari) está prácticamente seca.

"Dios quiere siempre que pongamos todo lo que está de nuestra parte y de nuestro esfuerzo"

Obispo Felipe Pozos