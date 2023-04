VIDEO.Mujer se arrodilla en plena calle y suplica perdón por ser infiel con su cuñado

La chica, ataviada con un vestido marrón, se arrodilló ante quien fuera su novio, mientras otra mujer, al parecer su amiga, sostenía un cartel con la leyenda "Perdóname Jaime, sólo fue un desliz".

La escena parecía sacada de una telenovela, donde la protagonista se arrodillaba suplicando perdón al joven engañado.

Según el video, la chica menciona que se acostó con su propio cuñado, hermano de su novio; sin embargo, éste se enteró de su traición.

Los curiosos no dejaban de ver la escena, mientras la amiga de la chica solo caminaba con el cartel pidiendo que la perdonara.

El joven la rechazó y le pidió que lo dejara ir, ya que se marchaba lejos para olvidarse de ella y la traición con su hermano.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad de aconsejar al joven que no la perdonara, ya que una persona que traiciona una vez lo hace dos veces.

Sin embargo, varios comentarios, todos de hombres, coincidieron en pedir que etiquetaran a la guapa chica que sostenía el cartel.

"Solo fue un desliz xdd huye", "Me quedo con la que sostiene el cartel", "Te perdono, pero preséntame a tu amiga del cartel", "Yo que ni compa no la perdono, sorry", "Yo tengo ese vestido, el vestido de la infidelidad", "Que se quede con la que sostiene la cartulina", "Alguien que etiquete ala del cartelón", escribieron los internautas.