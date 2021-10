VIDEO: Taquería se hace viral con parodia de El Juego del Calamar

Una taquería del estado de Veracruz se hizo viral luego de que compartiera un divertido video en sus redes sociales, donde representan una divertida parodia de la serie del momento: "El Juego del Calamar".

La imitación lleva por título "El Juego de Tragar", en la que los empleados de la Taquería Takesabroso recrean la peculiar escena de "El Juego del Calamar".

Cuatro trabajadores con vestimenta verde y con números, como en la serie, llegan a la taquería y un empleado, con un colador cubriendo su cara y un arma larga, los espera.

Cuando se sientan a la mesa, con la escena que asemeja a uno de los capítulos de la serie televisiva, en la que los participantes tienen que sacar las figuras geométricas, ya sea un cuadrado, un triángulo, un círculo, estrella o paraguas, plasmados en una tortilla.

Cuando alguien rompe mal la figura, al igual que en la serie, es ejecutado con el arma del taquero. La persona que sobrevive es la que logra recortar el círculo.

El video fue recibido con agrado por parte de los internautas, quienes celebraron la ingeniosa mercadotecnia promocional, con expresiones como: "Este tío take no es presidente de México nomás porque no quiere", "No sé de quién fue la idea, o si les filman y editan, pero el que hizo eso es un crack", "Eso sí es publicidad, qué imaginación", "La mercadotecnia mexicana en su máxima expresión" y "Son unos maestros en publicidad, lo veo y lo veo y no dejo de reírme".

Aunque también hubo personas que no compartieron la misma opinión y argumentaron que no les causó ninguna gracia el hecho de que se usara un arma de fuego y se asesinaran personas en una taquería. "Eso es un hecho que ha ocurrido muchas veces en México, debido a la inseguridad que se vive día a día".