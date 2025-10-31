VIDEO| Limpiaparabrisas se enfrenta a tragafuegos; disputaban un semáforo

Una insólita pelea entre un limpiaparabrisas y un tragafuegos se volvió viral en redes sociales tras ser captada en video. La escena, que parece sacada de una película de acción o un videojuego, muestra cómo ambos usan sus herramientas de trabajo como armas un estropajo y una antorcha.

Según se observa en las imágenes, una simple discusión entre las dos personas escaló rápidamente hasta convertirse en un espectáculo llamativo. El tragafuegos lanza llamaradas, mientras su contrincante intenta defenderse con su limpiador, todo esto en medio del tráfico, obligando a varios automovilistas a detenerse.

El video, compartido miles de veces en plataformas como TikTok, Instagram y X (Twitter), ha generado todo tipo de reacciones.

Algunos usuarios lo describen como una escena "sacada de una película", mientras que otros advierten sobre el peligro que representó para los conductores y peatones. También surgieron teorías que cuestionan si el clip es real o si fue generado con inteligencia artificial.

Captan pelea entre limpiaparabrisas y un traga fuego. Habría ocurrido en México. pic.twitter.com/ZkNS2Fhy6p — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 31, 2025

"MORTAL KOMBAT EN LA VIDA REAL"

De acuerdo con los comentarios, el enfrentamiento habría iniciado por una disputa de territorio en un semáforo. En el video se ve cómo el limpiaparabrisas lanza manotazos, mientras el tragafuegos responde con una llamarada, usando gasolina para defender su espacio.

Entre los comentarios más populares se leen frases como "Mortal Kombat en la vida real", "Maestro de agua vs. maestro de fuego, esto ya lo vi en Avatar", "El show que nadie pidió, pero que todos necesitábamos"

La escena termina sin un claro ganador, pero sí con miles de visualizaciones y reacciones que mezclan sorpresa, humor y preocupación.

Hasta el momento, se desconoce el lugar y la fecha exacta del enfrentamiento. Sin embargo, varios usuarios han pedido a las autoridades tomar medidas ante este tipo de hechos, que representan un riesgo tanto para los trabajadores como para los automovilistas.