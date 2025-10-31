  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Puebla se corona como líder en la producción de cempasúchil y terciopelo para el Día de Muertos

Para la temporada 2025 se sembraron más de un millón de macetas destinadas a la venta y comercialización

Oct. 31, 2025
Para este año, se sembraron más de un millón de macetas
Para este año, se sembraron más de un millón de macetas

Para este año, se sembraron más de un millón de macetas, cifra histórica que refleja el compromiso y la dedicación de los floricultores locales, a decir de Ana Laura Altamirano, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, de Puebla.

El gobierno estatal ha implementado una serie de apoyos esenciales para transformar el campo, entre los que destacan la entrega de insumos estratégicos, el equipamiento con tecnología de punta, indemnizaciones por fenómenos climatológicos adversos y el servicio gratuito de módulos de maquinaria agrícola.

Estas acciones reflejan un compromiso firme con la sostenibilidad y el desarrollo de la producción floral en Puebla.

RESPALDO AL CAMPO POBLANO Y FORTALECIMIENTO COMERCIAL

 El gobernador Alejandro Armenta refrendó su respaldo constante a las y los productores, impulsando la productividad y la competitividad del campo poblano, elementos clave para mantener a Puebla como capital nacional de la tradición de flores que engalanan el Día de Muertos.

La funcionaria dijo que sostuvo una reunión con floricultores de la región que producen en vivero y a cielo abierto, con el objetivo de mantener cercanía con las y los productores, escuchar sus peticiones y establecer estrategias que fortalezcan la comercialización de flores en los últimos días de la temporada de Día de Muertos, particularmente de cempasúchil y terciopelo.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
“Se te subió el muerto”: la UNAM explica la verdad científica detrás de esta aterradora sensación
Viral

“Se te subió el muerto”: la UNAM explica la verdad científica detrás de esta aterradora sensación

Octubre 31, 2025

Hay algunas pequeñas acciones que puedes realizar antes de dormir para evitar que esto te vuelva a pasar

Calabaza en tacha: ¿Por qué se llama así y cómo preparar el postre ancestral que endulza el otoño?
Viral

Calabaza en tacha: ¿Por qué se llama así y cómo preparar el postre ancestral que endulza el otoño?

Octubre 31, 2025

En la gastronomía mexicana, este platillo se prepara con la variedad de castilla, la cual se cosecha en el país durante esta temporada del año

¿Cempasúchil mexicano o clon chino? Así puedes reconocer la auténtica flor del Día de Muertos
Viral

¿Cempasúchil mexicano o clon chino? Así puedes reconocer la auténtica flor del Día de Muertos

Octubre 31, 2025

La auténtica flor mexicana del Día de Muertos enfrenta la competencia del clon chino que amenaza una tradición ancestral