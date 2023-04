Video. Dueño de gym se viraliza en TikTok

A través de la red social TikTok un hombre identificado como Enrique Fernández publicó un video en su cuenta denominada @Empresariofitness, en donde habla con los instructores de su gimnasio para explicarles que no es correcto dar preferencias a cierto grupo de mujeres atractivas y ser despectivo con otros y otras clientes por su aspecto físico.

Durante la charla se observa como Fernández les explica que muchos de los clientes ya no regresan a los gimnasios cuando acuden por primera vez al sentir el rechazo de los entrenadores.

"No hablen más con unas y menos con otras. No hagan eso, porque la persona que está sola, que es señora o señor o niño que tiene autoestima baja, y te ven conversando con una persona bien chévere, alegre, dando la manita, va a decir ´¿Por qué no soy chica guapa o estoy gordita?´, y la haces sentir más mal", explica en empresario.

En vez de tener ese comportamiento les dice que deben acercarse a esas señoras que se sienten solas y con el autoestima bajo para apoyarlas a lograr su objetivo: "Yo la hago bajar de peso y la señora se queda porque se siente bien. Eso están buscando las personas, resultados, no sentirse solas o abandonadas", argumenta el profesional.

"Ella vino con autoestima baja, una persona que está con sobrepeso tiene muchos problemas por tratar de bajar de peso, tiene muchos problemas emocionales, y cuando tú te pones a entrenar a su costado a una chica que tiene buen cuerpo y a ella solo un ratito le hablaste, esta persona se siente mucho peor de lo que llegó", mencionó.

Otro detalle que les reclamó a los instructores fue el hecho de que se ponen a entrenar y a explicar los ejercicios detalladamente, lo que es correcto, sin embargo, lo malo es que solo lo hacen con las chicas guapas.

Por último, el dueño del gimnasio les pidió a los empleados que, si le brindan 5 o 10 minuto a una persona de aspecto atractivo para trabajar en los ejercicios, su labor la desempeñe de la misma manera con quienes nos sean tan agraciadas físicamente.

El video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios que aplauden el desempeño y observaciones realizadas por el empresario a los entrenadores.