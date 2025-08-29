Video del Popocatépetl graba ovnis alrededor del volcán

Las cámaras de monitoreo del volcán Popocatépetl, administradas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), registraron recientemente el paso de varios objetos luminosos en las cercanías del cráter.

El material fue difundido en redes sociales y rápidamente despertó la curiosidad de miles de usuarios. Mientras algunos interpretaron las imágenes como posibles avistamientos de ovnis, otros señalaron que podría tratarse de drones, satélites o simples efectos atmosféricos.

UN VIDEO QUE CAUSA DEBATE EN REDES

En las imágenes se aprecian varios destellos moviéndose de manera irregular frente a las cámaras que vigilan la actividad volcánica.

La grabación se viralizó en cuestión de horas, aunque hasta el momento CENAPRED no ha emitido un comunicado oficial que explique lo sucedido.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE

El Popocatépetl ha sido escenario de numerosos reportes similares. En ocasiones anteriores, tanto internautas como las mismas cámaras de seguridad han registrado luces brillantes cerca del volcán, lo que ha llevado a pensar que se trata de un punto constante de avistamientos.

Aunque no existe una confirmación científica que respalde la hipótesis de los ovnis, la presencia de luces extrañas en la zona sigue alimentando el misterio que envuelve al Popocatépetl. La combinación entre la majestuosidad del volcán y estos fenómenos visuales continúa atrayendo la atención de curiosos, investigadores y creyentes en la vida extraterrestre.

OTROS OVNIS EN MÉXICO

El caso del Popocatépetl se enmarca dentro de una larga lista de avistamientos en México que han generado tanto fascinación como escepticismo: