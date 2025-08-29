¿Nano Banana tiene calidad estilo Photoshop? Así puedes editar fotos gratis con esta Inteligencia Artificial

Desde hace algunos días, el nombre "Nano Banana" ha inundado redes sociales, pero detrás del peculiar apodo se encuentra Gemini 2.5 Flash Image, la nueva herramienta de Google impulsada por inteligencia artificial.

Al igual que otros modelos, Nano Banana trabaja con prompts en lenguaje natural. Basta con escribir lo que deseas y la IA lo materializa.

Lo que lo hace destacar es su capacidad para mantener coherencia en estilo y personajes a lo largo de múltiples ediciones, algo que hasta ahora era un desafío para la mayoría de generadores de imágenes.

¿QUÉ HERRAMIENTAS OFRECE NANO BANANA?

Google ha explicado que su modelo entiende el contexto del mundo real, lo que permite generar imágenes más naturales, realistas y funcionales. Esto abre posibilidades como:

Crear campañas publicitarias con recursos visuales consistentes.

Diseñar cómics o ilustraciones con personajes estables en distintas escenas.

Hacer ediciones complejas sin capas ni máscaras, solo con instrucciones sencillas.

¿NANO BANANA ES MEJOR QUE PHOTOSHOP?

El objetivo de Nano Banana es claro: competir con gigantes como Photoshop y otros editores avanzados, ofreciendo generación y edición de imágenes con resultados consistentes y de alta calidad, sin necesidad de ser diseñador profesional.

Nano Banana le planta cara a Photoshop, no porque lo sustituya por completo, sino porque elimina la necesidad de herramientas avanzadas para muchas tareas creativas.

¿CÓMO USAR NANO BANANA GRATIS?

Nano Banana ya está disponible de forma gratuita en la app de Gemini (web y móvil). Google maneja límites generales en el uso, pero no se requieren suscripciones para empezar.

Para desarrolladores y empresas, existe una versión premium vía API y Vertex AI, con costo aproximado de $0.039 por imagen.

PASO A PASO

Descarga o abre la app Gemini en tu móvil o entra a gemini.google.com desde tu navegador. Inicia sesión con tu cuenta de Google. En el chat de Gemini, selecciona la opción "Generar imágenes". Escribe un prompt describiendo lo que deseas. Ejemplos: "Convierte la foto a blanco y negro". "Agrega un cielo despejado con nubes suaves". "Crea una ilustración estilo cómic de un perro en la playa". Espera unos segundos y la imagen aparecerá lista para descargar. Si quieres editarla, haz clic en la imagen y da nuevas instrucciones para modificarla sin perder coherencia en el diseño.

Nano Banana es un sistema que convierte la edición en algo rápido, intuitivo y gratuito, ideal tanto para profesionales que buscan optimizar tiempo como para usuarios que solo quieren experimentar.