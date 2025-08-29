PlayStation 6 podría llegar con versión portátil inspirada en Nintendo Switch, según insiders

Sony estaría preparando una versión portátil de la esperada PlayStation 6, que se asemejaría al exitoso modelo híbrido de Nintendo Switch.
Según información compartida por el canal de YouTube Moore's Law is Dead, esta consola permitiría a los jugadores conectar el dispositivo a un televisor mediante una base, aprovechando un rendimiento mejorado en ese modo.
INSPIRACIÓN EN LA NINTENDO SWITCH
La nueva PlayStation portátil parece estar diseñada para combinar la comodidad de jugar en cualquier lugar con la potencia de una consola de hogar.
Esta propuesta de Sony sigue la tendencia marcada por Nintendo, que ha tenido éxito con su modelo híbrido, permitiendo a los usuarios disfrutar de los juegos tanto en movilidad como en pantalla grande.
MÁS POTENCIA EN MODO TELEVISOR
Uno de los aspectos más llamativos de esta futura consola es que, al conectarse a una base, podría ofrecer un rendimiento superior al modo portátil, lo que abriría nuevas posibilidades para títulos con gráficos más exigentes.
Este enfoque sugiere que Sony busca competir directamente con la versatilidad que ofrece Nintendo Switch, sin comprometer la experiencia de juego de alta gama.
¿QUÉ ESPERAR DEL NUEVO PLAYSTATION PORTÁTIL?
Los jugadores pueden anticipar varias mejoras significativas: una batería de mayor duración para largas sesiones de juego, controles más ergonómicos inspirados en los mandos tradicionales de PlayStation, y compatibilidad con los títulos de la PlayStation 6 estándar.
Además, se especula que la consola podría integrar funciones de juego en la nube y soporte para juegos multijugador online, haciendo que la experiencia portátil sea tan completa como la de una consola de salón.
FUENTE CONFIABLE DE FILTRACIONES
El canal Moore's Law is Dead ha ganado notoriedad por ofrecer datos técnicos precisos sobre consolas antes de sus anuncios oficiales, lo que otorga credibilidad a esta información sobre la PlayStation 6.
Aunque Sony no ha confirmado oficialmente estos planes, la comunidad gamer ya especula sobre cómo sería la experiencia de una consola híbrida bajo la marca PlayStation.