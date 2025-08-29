  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 29 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

PlayStation 6 podría llegar con versión portátil inspirada en Nintendo Switch, según insiders

La nueva consola parece estar diseñada para combinar la comodidad de jugar en cualquier lugar con la potencia de una consola de hogar

Ago. 29, 2025
PlayStation 6 podría llegar con versión portátil
PlayStation 6 podría llegar con versión portátil

Sony estaría preparando una versión portátil de la esperada PlayStation 6, que se asemejaría al exitoso modelo híbrido de Nintendo Switch.

Según información compartida por el canal de YouTube Moore's Law is Dead, esta consola permitiría a los jugadores conectar el dispositivo a un televisor mediante una base, aprovechando un rendimiento mejorado en ese modo.

INSPIRACIÓN EN LA NINTENDO SWITCH

La nueva PlayStation portátil parece estar diseñada para combinar la comodidad de jugar en cualquier lugar con la potencia de una consola de hogar.

Esta propuesta de Sony sigue la tendencia marcada por Nintendo, que ha tenido éxito con su modelo híbrido, permitiendo a los usuarios disfrutar de los juegos tanto en movilidad como en pantalla grande.

MÁS POTENCIA EN MODO TELEVISOR

Uno de los aspectos más llamativos de esta futura consola es que, al conectarse a una base, podría ofrecer un rendimiento superior al modo portátil, lo que abriría nuevas posibilidades para títulos con gráficos más exigentes.

Este enfoque sugiere que Sony busca competir directamente con la versatilidad que ofrece Nintendo Switch, sin comprometer la experiencia de juego de alta gama.

imagen-cuerpo

¿QUÉ ESPERAR DEL NUEVO PLAYSTATION PORTÁTIL?

Los jugadores pueden anticipar varias mejoras significativas: una batería de mayor duración para largas sesiones de juego, controles más ergonómicos inspirados en los mandos tradicionales de PlayStation, y compatibilidad con los títulos de la PlayStation 6 estándar.

Además, se especula que la consola podría integrar funciones de juego en la nube y soporte para juegos multijugador online, haciendo que la experiencia portátil sea tan completa como la de una consola de salón.

FUENTE CONFIABLE DE FILTRACIONES

El canal Moore's Law is Dead ha ganado notoriedad por ofrecer datos técnicos precisos sobre consolas antes de sus anuncios oficiales, lo que otorga credibilidad a esta información sobre la PlayStation 6.

Aunque Sony no ha confirmado oficialmente estos planes, la comunidad gamer ya especula sobre cómo sería la experiencia de una consola híbrida bajo la marca PlayStation.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
¿Quién era Esmeralda FG, la influencer hallada asesinada junto a su familia en Guadalajara?
Viral

¿Quién era Esmeralda FG, la influencer hallada asesinada junto a su familia en Guadalajara?

Agosto 29, 2025

Días antes del hallazgo, habían sido reportados como desaparecidos, lo que generó una ola de preocupación entre sus seguidores en redes sociales

Krispy Kreme sorprende con donas de Harry Potter: conoce sus nombres
Viral

Krispy Kreme sorprende con donas de Harry Potter: conoce sus nombres

Agosto 29, 2025

Estas donas de edición limitada tienen sabores sorprendentes y deliciosos. Descubre cuál es tu favorita en esta nota

Pokémon y CMLL se unen en la Arena Ciudad de México para celebrar la llegada de Mega Hawlucha
Viral

Pokémon y CMLL se unen en la Arena Ciudad de México para celebrar la llegada de Mega Hawlucha

Agosto 29, 2025

El evento contará con cuatro combates de exhibición protagonizados por reconocidos luchadores del pancracio nacional