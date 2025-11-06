VIDEO de los Warren se viraliza en Internet Rostro de Lorraine se deforma en demonio

Pocas figuras han dejado una huella tan profunda en la investigación de fenómenos paranormales como Ed y Lorraine Warren, matrimonio estadounidense que dedicó su vida a documentar supuestos casos de actividad sobrenatural, cuyo trabajo inspiró la exitosa franquicia cinematográfica El Conjuro, basada en algunos de los episodios más célebres de su carrera.

Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut, y falleció en 2019, a los 92 años. Aseguraba poseer dones de clarividencia y mediumnidad, los cuales, según afirmaba, le permitían percibir presencias espirituales y energías invisibles. Estas habilidades fueron clave en cada investigación que emprendió junto a su esposo, Ed, reconocido demonólogo.

EL REFLEJO QUE ATERRÓ A TIKTOK

Recientemente, un inquietante video, protagonizado por la reconocida investigadora paranormal Lorraine Warren, ha vuelto a causar sensación en redes sociales, en especial en la plataforma TikTok.

El metraje, relacionado con el célebre "caso Smurl", muestra un momento en el que el rostro de la médium parece deformarse frente a un espejo, lo que ha reavivado el interés por una de las historias más aterradoras documentadas por los Warren.

Se trata de un fragmento del archivo audiovisual del "caso Smurl" ha resurgido en TikTok, generando miles de reacciones entre los usuarios. El video, compartido por el usuario @historycrown, muestra a Lorraine inspeccionando la vivienda de la familia afectada. Sin embargo, el momento que ha causado conmoción ocurre cuando la investigadora se aproxima a un espejo.

Durante unos segundos, el reflejo de Lorraine parece deformarse en una expresión demoniaca: los ojos se oscurecen completamente y la boca se abre en un gesto antinatural. Aunque la investigadora no reacciona en el momento, el registro audiovisual —de apenas unos segundos— ha sido interpretado por muchos internautas como una manifestación de las presencias malignas que, según los Warren, acosaban a la familia Smurl.

El video ha acumulado miles de reproducciones y comentarios, con usuarios que aseguran haber sentido "una energía pesada" o "presencias" al observarlo, mientras otros sostienen que podría tratarse de una distorsión óptica o un defecto de grabación.

EL TERRORÍFICO "CASO SMURL"

El caso de la familia Smurl es uno de los episodios más controversiales y aterradores investigados por los Warren. Entre 1974 y 1989, la familia —compuesta por Jack y Janet Smurl, sus cuatro hijas y los padres de Jack— habitó una casa dúplex en West Pittston, Pensilvania, que habían restaurado tras una inundación. Poco después de mudarse, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables: ruidos, sombras, olores desagradables y movimientos de objetos sin causa aparente.

Con el tiempo, los eventos se intensificaron, pues la familia aseguró haber sido tocada, empujada e incluso atacada por una entidad invisible. Ante la desesperación, contactaron a Ed y Lorraine Warren, quienes acudieron en 1986. Lorraine aseguró percibir la presencia de varios espíritus y de una fuerza demoníaca que los controlaba.

Los investigadores solicitaron la ayuda de la Iglesia Católica, pero las autoridades eclesiásticas solo accedieron a realizar bendiciones menores, sin aprobar un exorcismo formal. Finalmente, la familia abandonó la vivienda en 1989, convencida de que era imposible seguir viviendo allí.

El llamado "espejo de los conjuros", retirado por los Warren tras la investigación, fue llevado a su museo de objetos paranormales en Connecticut. Pese a ello, los Smurl afirmaron que los fenómenos continuaron durante años, motivo por el cual el episodio pasó a conocerse como "el caso que los Warren no lograron resolver".