Eclipses, lluvias de estrellas y cometas: todos los eventos astronómicos que habrá en noviembre de 2025

El firmamento no deja de sorprendernos con fenómenos que captan la atención de astrónomos y aficionados de todo el mundo. Un buen ejemplo fue el cometa 31/ATLAS, conocido por su inusual origen interestelar.
Con la llegada de noviembre, se inicia una nueva etapa estelar llena de actividad y oportunidades para observar el universo en todo su esplendor.
ESTO SE ESPERA PARA ESTE NOVIEMBRE 2025
El cielo de noviembre ofrecerá un espectáculo impresionante, con lluvias de estrellas, fases lunares y acercamientos planetarios.
Entre los eventos más esperados se encuentran las Leónidas, famosas por su belleza y luminosidad.
Además, este mes traerá consigo la visita de varios cometas y conjunciones planetarias, que harán de las noches un verdadero despliegue de movimiento y brillo. Cada fenómeno ofrecerá oportunidades únicas para la observación astronómica.
FASES LUNARES
- 5 de noviembre: Superluna llena
- 12 de noviembre: Cuarto menguante
- 20 de noviembre: Luna nueva
- 28 de noviembre: Cuarto creciente
ACERCAMIENTO LUNAR
- 2 de noviembre: Luna cerca de Saturno y Neptuno
- 6 de noviembre: Luna cerca de Aldebarán y Urano
- 10 de noviembre: Luna cerca de Pólux y Júpiter
- 17 de noviembre: Ocultación lunar de Spica
- 19 de noviembre: Luna cerca de Venus
- 20 de noviembre: Luna cerca de Mercurio
- 21 de noviembre: Luna cerca de Marte y ocultación lunar de Antares
- 29 de noviembre: Luna cerca de Saturno y ocultación lunar de Plutón
- 30 de noviembre: Luna cerca de Neptuno
ACERCAMIENTOS PLANETARIOS
- 2 de noviembre: Venus cerca de Spica
- 9 de noviembre: Mercurio cerca de Antares, inicia movimiento retrógrado
- 11 de noviembre: Júpiter entra en movimiento retrógrado
- 13 de noviembre: Mercurio cerca de Marte
- 21 de noviembre: Urano en oposición
- 25 de noviembre: Venus cerca de Mercurio
- 28 de noviembre: Saturno finaliza su movimiento retrógrado
- 29 de noviembre: Mercurio finaliza su movimiento retrógrado
COMETAS
- 8 de noviembre: C/2025 A6 (Lemmon) alcanza el perihelio y el 210P/Christensen alcanza el perigeo
- 22 de noviembre: 210P/Christensen alcanza el perihelio
- 24 de noviembre: C/2025 K1 (ATLAS) alcanza el perigeo
LLUVIAS DE ESTRELLAS
- 5 de noviembre: Máximo de las Táuridas del Sur
- 12 de noviembre: Máximo de las Táuridas del Norte
- 17 de noviembre: Máximo de las Leónidas
- 21 de noviembre: Máximo de las a-Monocerótidas
- 28 de noviembre: Máximo de las Oriónidas de noviembre
Prepárate con tu telescopio o simplemente alza la vista: el universo promete un final de año brillante.