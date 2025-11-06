Eclipses, lluvias de estrellas y cometas: todos los eventos astronómicos que habrá en noviembre de 2025

El firmamento no deja de sorprendernos con fenómenos que captan la atención de astrónomos y aficionados de todo el mundo. Un buen ejemplo fue el cometa 31/ATLAS, conocido por su inusual origen interestelar.

Con la llegada de noviembre, se inicia una nueva etapa estelar llena de actividad y oportunidades para observar el universo en todo su esplendor.

ESTO SE ESPERA PARA ESTE NOVIEMBRE 2025

El cielo de noviembre ofrecerá un espectáculo impresionante, con lluvias de estrellas, fases lunares y acercamientos planetarios.

Entre los eventos más esperados se encuentran las Leónidas, famosas por su belleza y luminosidad.

Además, este mes traerá consigo la visita de varios cometas y conjunciones planetarias, que harán de las noches un verdadero despliegue de movimiento y brillo. Cada fenómeno ofrecerá oportunidades únicas para la observación astronómica.

FASES LUNARES

5 de noviembre : Superluna llena

: Superluna llena 12 de noviembre : Cuarto menguante

: Cuarto menguante 20 de noviembre : Luna nueva

: Luna nueva 28 de noviembre: Cuarto creciente

ACERCAMIENTO LUNAR

2 de noviembre : Luna cerca de Saturno y Neptuno

: Luna cerca de Saturno y Neptuno 6 de noviembre : Luna cerca de Aldebarán y Urano

: Luna cerca de Aldebarán y Urano 10 de noviembre : Luna cerca de Pólux y Júpiter

: Luna cerca de Pólux y Júpiter 17 de noviembre : Ocultación lunar de Spica

: Ocultación lunar de Spica 19 de noviembre : Luna cerca de Venus

: Luna cerca de Venus 20 de noviembre : Luna cerca de Mercurio

: Luna cerca de Mercurio 21 de noviembre : Luna cerca de Marte y ocultación lunar de Antares

: Luna cerca de Marte y ocultación lunar de Antares 29 de noviembre : Luna cerca de Saturno y ocultación lunar de Plutón

: Luna cerca de Saturno y ocultación lunar de Plutón 30 de noviembre: Luna cerca de Neptuno

ACERCAMIENTOS PLAN ETARIOS

2 de noviembre : Venus cerca de Spica

: Venus cerca de Spica 9 de noviembre : Mercurio cerca de Antares, inicia movimiento retrógrado

: Mercurio cerca de Antares, inicia movimiento retrógrado 11 de noviembre : Júpiter entra en movimiento retrógrado

: Júpiter entra en movimiento retrógrado 13 de noviembre : Mercurio cerca de Marte

: Mercurio cerca de Marte 21 de noviembre : Urano en oposición

: Urano en oposición 25 de noviembre : Venus cerca de Mercurio

: Venus cerca de Mercurio 28 de noviembre : Saturno finaliza su movimiento retrógrado

: Saturno finaliza su movimiento retrógrado 29 de noviembre: Mercurio finaliza su movimiento retrógrado

COMETAS

8 de noviembre : C/ 2025 A6 (Lemmon) alcanza el perihelio y el 210P/Christensen alcanza el perigeo

: C/ A6 (Lemmon) alcanza el perihelio y el 210P/Christensen alcanza el perigeo 22 de noviembre : 210P/Christensen alcanza el perihelio

: 210P/Christensen alcanza el perihelio 24 de noviembre: C/2025 K1 (ATLAS) alcanza el perigeo

LLUVIAS DE ESTRELLAS

5 de noviembre : Máximo de las Táuridas del Sur

: Máximo de las Táuridas del Sur 12 de noviembre : Máximo de las Táuridas del Norte

: Máximo de las Táuridas del Norte 17 de noviembre : Máximo de las Leónidas

: Máximo de las Leónidas 21 de noviembre : Máximo de las a-Monocerótidas

: Máximo de las a-Monocerótidas 28 de noviembre: Máximo de las Oriónidas de noviembre

Prepárate con tu telescopio o simplemente alza la vista: el universo promete un final de año brillante.