Viral

Eclipses, lluvias de estrellas y cometas: todos los eventos astronómicos que habrá en noviembre de 2025

El año cerrará con un cielo repleto de espectáculos astronómicos que prometen iluminar las próximas noches

Nov. 06, 2025
Prepárate con tu telescopio o simplemente alza la vista: el universo promete un final de año brillante.

El firmamento no deja de sorprendernos con fenómenos que captan la atención de astrónomos y aficionados de todo el mundo. Un buen ejemplo fue el cometa 31/ATLAS, conocido por su inusual origen interestelar.

Con la llegada de noviembre, se inicia una nueva etapa estelar llena de actividad y oportunidades para observar el universo en todo su esplendor.

ESTO SE ESPERA PARA ESTE NOVIEMBRE 2025

El cielo de noviembre ofrecerá un espectáculo impresionante, con lluvias de estrellas, fases lunares y acercamientos planetarios.

Entre los eventos más esperados se encuentran las Leónidas, famosas por su belleza y luminosidad.

Además, este mes traerá consigo la visita de varios cometas y conjunciones planetarias, que harán de las noches un verdadero despliegue de movimiento y brillo. Cada fenómeno ofrecerá oportunidades únicas para la observación astronómica.

FASES LUNARES

  • 5 de noviembre: Superluna llena
  • 12 de noviembre: Cuarto menguante
  • 20 de noviembre: Luna nueva
  • 28 de noviembre: Cuarto creciente
imagen-cuerpo

ACERCAMIENTO LUNAR

  • 2 de noviembre: Luna cerca de Saturno y Neptuno
  • 6 de noviembre: Luna cerca de Aldebarán y Urano
  • 10 de noviembre: Luna cerca de Pólux y Júpiter
  • 17 de noviembre: Ocultación lunar de Spica
  • 19 de noviembre: Luna cerca de Venus
  • 20 de noviembre: Luna cerca de Mercurio
  • 21 de noviembre: Luna cerca de Marte y ocultación lunar de Antares
  • 29 de noviembre: Luna cerca de Saturno y ocultación lunar de Plutón
  • 30 de noviembre: Luna cerca de Neptuno
imagen-cuerpo

ACERCAMIENTOS PLANETARIOS

  • 2 de noviembre: Venus cerca de Spica
  • 9 de noviembre: Mercurio cerca de Antares, inicia movimiento retrógrado
  • 11 de noviembre: Júpiter entra en movimiento retrógrado
  • 13 de noviembre: Mercurio cerca de Marte
  • 21 de noviembre: Urano en oposición
  • 25 de noviembre: Venus cerca de Mercurio
  • 28 de noviembre: Saturno finaliza su movimiento retrógrado
  • 29 de noviembre: Mercurio finaliza su movimiento retrógrado
imagen-cuerpo

COMETAS

  • 8 de noviembre: C/2025 A6 (Lemmon) alcanza el perihelio y el  210P/Christensen alcanza el perigeo
  • 22 de noviembre: 210P/Christensen alcanza el perihelio
  • 24 de noviembre: C/2025 K1 (ATLAS) alcanza el perigeo
imagen-cuerpo

LLUVIAS DE ESTRELLAS

  • 5 de noviembre: Máximo de las Táuridas del Sur
  • 12 de noviembre: Máximo de las Táuridas del Norte
  • 17 de noviembre: Máximo de las Leónidas
  • 21 de noviembre: Máximo de las a-Monocerótidas
  • 28 de noviembre: Máximo de las Oriónidas de noviembre

Redacción
