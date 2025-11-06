"Lady Fritanga" se disculpa con Ciudad Obregón por todo lo que dijo

La influencer veracruzana Tamara Chiunti se volvió tendencia en las últimas horas, luego que dijera que Ciudad Obregón, la segunda más grande Sonora, tan solo son tres calles, que le sorprendiera que hubiese Uber, pero que "olía a fritangas".

Esto desató una ola de indignación de los obregonenses, y de los mexicanos en general, ya que además de criticar la boda a la que fue invitada por una amiga, señaló diversos puntos.

"Solo al llegar ya hueles a fritanga", señaló la infulencer, quien dijo que inicialmente estaba entusiasmada, pero la cosa cambió luego de que conoció la ciudad; dijo que le parecía "chistoso" que sus amigas vivieran tan cerca unas de otras, como si fuesen tres calles, entre otras críticas a la ciudad.

Sus comentarios fueron considerados despectivos o fuera de lugar, despertando la ira de los usuarios de redes sociales, quienes empezaron a señalarla de clasista y de "whitexican".

Los comentarios pasaron de los más sencillos, pero tajantes y algunos con sentido del humor, hasta los duros y crueles contra la creadora de contenido:

"nombre, mija...", "Se súper pasó de lanza", "que le pasa", "Jajajajajjaajajaa ay mija traes puro sueño", entre otros.

TAMARA SE DISCULPA POR SUS COMENTARIOS

Tras la polémica que se desató por su opinión de Ciudad Obregón, Tamara Chiunti publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que se disculpó por la polémica que desató.

Dijo que su intención no fue ofender y que sus palabras fueron sacadas de contexto: "Yo lo que dije de los tacos y la fritanga fue porque realmente olían así, pero no lo dije con mala intención. En Veracruz también hay lugares donde uno sale oliendo a fritanga", explicó.

Subrayó que el tema fue desviado y se malentendió, ya que "los jarochos son malhablados y así hablan".

En cuanto a si había Uber en Ciudad Obregón, señaló que le pareció curioso, porque en Veracruz no existe este servicio.

Finalmente, Tamara reconoció que disfrutó su visita a Ciudad Obregón y destacó que la comida le pareció deliciosa.