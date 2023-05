VIDEO | Yeri Mua y Naim Darrechi regresan, ¿lo de su ruptura fue una broma?

Yeri Mua es una de las influencers más polémicas y constantemente se ha visto envuelta en escándalos, sobre todo con sus parejas, con quienes no ha terminado nada bien, y recientemente se afirmó que había terminado con Naim Darrechi, pero al parecer todo fue un engaño.

Hace unos días participó junto a su actual novio en una dinámica con el creador de contenido HotSpanish, quien suele implementar retos a las personas en sus recorridos por las calles de la ciudad.

En el desafío llamado ¿Qué se siente?, HotSpanish retó a la pareja a enfrentarse haciendo algunas confesiones, cosa que no terminó nada bien, pues las cosas que se dijeron subieron de tono, tanto así, que Darrechi prefirió parar y retirarse del lugar.

Las cosas que los influencers se revelaron se hicieron cada momento más reveladoras y fuertes, como cuando Naim le llamó prieta y le dijo que le apestaba su parte íntima, a lo que Yeri contestó que él le había pegado una enfermedad sexual.

Aunque Naim parecía no estar demasiado afectado por las confesiones de Yeri, las cosas cambiaron cuando ésta le dijo que se había besado con su mejor amigo durante su viaje a Acapulco, lo que caló hondo en el ánimo del español, que decidió terminar el juego y retirarse del lugar.

¿YERI Y NAIM TERMINARON SU NOVIAZGO?

Tras el incómodo momento protagonizado entre Yeri Mua y Naim Darrechi, corrió el rumor que la pareja había terminado y no de la mejor manera, incluso Yeri realizó un live en el que pedía que no la atacaran por la supuesta infidelidad hacia su pareja.

Todo parecía indicar que los polémicos enamorados habían terminado su relación, y durante dos días los internautas se preguntaron si había sido real o solo una actuación de Yeri para ganar vistas en sus redes sociales.

YERI REVELA LA VERDAD SOBRE EL RETO DE HOTSPANISH

Sin embargo, la influencer reveló la verdad sobre su supuesto truene con Naim y la presunta infidelidad que le confesó.

La verdad salió a la luz luego de que HotSpanish subió a su cuenta de TikTok la segunda parte del reto, con lo que prueba que los enamorados nunca terminaron y todo se trató de una broma que les jugó a ambos.

El video había sido pregrado y solo se compartió la primera parte para que los internautas pensaran que sí habían terminado, pero fue hasta ayer que HotSpanish compartió la segunda parte que todo se aclaró.

En el video se ve cuando Naim se marcha y Yeri va tras él, seguido de HotSpanish y varias personas que presenciaron el reto.

Ante la molestia de los dos involucrados, HotSpanish termina confesándoles que todo fue una broma, pues se puso de acuerdo con Yeri para engañar a Naim y lo mismo hizo con Naim para jugarle la broma a Yeri, pero ninguno de los dos lo sabían.

También Yeri explicó en sus redes sociales cómo fueron víctimas de una broma del creador de contenido.

"Cuando Naim me dijo: ´yo me puse de acuerdo con HotSpanish y fue una broma´, yo me sentí estúpida porque yo también estaba planeándole una broma con HotSpanish. Y yo me quedé asó de... 'pinche HotSpanish, o sea, no las metió a los dos, nos vio las caras de estúpidos", dijo divertida la bloguera.