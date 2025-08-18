VIDEO | Sorprende robot atendiendo clientes en supermercado de Tijuana

Una de las cadenas de supermercados más conocidas en la frontera norte del país es, sin duda, Calimax, la cual es originaria de Tijuana, Baja California.

La empresa fue fundada en 1939 y está especializada en la venta de productos de abarrote, frescos, carnes, panadería y artículos para el hogar.

Asimismo, tiene establecimientos, principalmente, en el noroeste de México, además de su estado de origen, como en Sonora.

Es una cadena comercial regional, con un enfoque en precios competitivos y atención al cliente.

"MAX", EL GUIA PERFECTO DENTRO DEL SÚPER

Precisamente en este apartado donde llama la atención, ya que Calimax ha decidido dar un paso más a la modernidad, echando mano de la tecnología.

Y cómo no, si ahora cuando entras a una de estas tiendas te topas con algo que llama la atención: un pequeño robot que se desplaza por todo el lugar.

De acuerdo con la información en sus redes, así en videos de distintas plataformas, como TikTok, este pequeño dispositivo funciona para brindar atención al cliente, con un cierto grado de calidez.

Se trata de "Max", el "trabajador incansable" de Calimax, que te ayuda a encontrar secciones y productos dentro del supermercado.

Con esta nueva tecnología, Calimax busca mejorar la experiencia de compras tanto de clientes, como visitantes, echando mano de la tecnología y la robótica.