Video.- "Si nos morimos, nos morimos", Jóvenes graban su choque

En la grabación se puede observar el fuerte impacto de la unidad, afortunadamente los jóvenes pudieron sobrevivir al percance, solo fueron reportados con lesiones menores, la bolsa de aire se activó al chocar el automóvil.

El dueño de la unidad probó sus habilidades frente al volante a una gran velocidad, ante ello, el copiloto le advirtió que tuviera mucho cuidado pues estaban a punto de morir a lo que el conductor contestó "si nos matamos, nos matamos", frases que repitió en varios ocasiones.

Adentro del auto solo se escuchaban risas y gritos, de un momento a otro se dejó de oír y terminaron impactándose en un poste de luz, por fortuna en el lugar del accidente no había ninguna persona, la filmación culmina cuando dos pasajeros salen de la unidad y se escuchan lamentos: "Nos matamos. No, mamá, no".

Luego del percance, huyeron del lugar, gracias alas cámaras de seguridad que estaban en el sitio, fueron seguidos por la Policía y metros más adelante fueron detenidos.

Las personas que quedaron a disposición son, Ignacio de 25 años, quién se le hizo la prueba de alcoholímetro arrojando 1.03 gramos de alcohol por litro de sangre, el doble de lo permitido. El Director Ejecutivo de Seguridad vial, Pablo Carignano, publicó en su cuenta de Twitter que al joven se le había retirado su licencia de conducir.