VIDEO | Se va a Estados Unidos para construir una casa con su novia y ella lo abandona por otro

Los planes de formar una vida junto a la mujer amada se hicieron añicos cuando ella, de forma impersonal, decidió darle "avión", ya que se había enamorado de otro, pero con el dinero de él.

La historia fue expuesta en internet a través del usuario de TikTok, Neoo.x, quien contó su historia a través de un video al que los internautas reaccionaron con mensajes de apoyo y también de ánimo para que reclame lo que le pertenece.

LA HISTORIA DE AMOR QUE NO LLEGÓ A SER

De acuerdo con lo expuesto por el propio usuario, el video consigna diversas imágenes en las que se lee de qué trata el clip.

Según la historia, el joven le planteó a su amada que se iría a Estados Unidos, donde trabajaría para enviarle dinero y construir una casita para ambos, a lo que ella aceptó.

Luego, Neo contó que en cuanto empezaron a pagarle, le mandaba dinero a su novia para que ahorrara y comprara el solar donde levantaría su sueño de amor.

Y aunque al inicio todo marchó conforme a lo planeado, pues compraron el terreno, con el paso del tiempo empezó a notar cambios en ella.

LO ABANDONA VÍA WHATSAPP Y SE "CLAVA" LA LANA

La situación continuó, hasta que un día, vía WhatsApp recibió un mensaje: era ella. Le decía que la perdonara, que ya no lo amaba, que se había gastado el dinero en cosas para sí misma y, para rematar: "Ya no quiero estar contigo". Se había enamorado de otro y quería iniciar una relación con él.

El joven, desesperado, respondió que no le hiciera eso, pues quería llevar su vida con ella, así como sus logros, lo que no fue suficiente, pues a la joven no le importó.

Neo cuenta que la ruptura lo sumió en una profunda depresión, ya que, además de dinero, había perdido a quien consideraba el amor de su vida.

TODO ES PASAJERO

Con el paso de los días, Neo aseguró que empezó a superar a su ex; además, le quitó el terreno que había comprado para construir lo que sería su "nido de amor".

De inmediato las redes sociales reaccionaron, con comentarios de ánimo y para que recupere lo que tanto trabajo le costó.