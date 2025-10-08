  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Hollywood Peel: ¿Cómo el carbón activado y el láser pueden aportarte una piel rejuvenecida y luminosa?

Este tratamiento se ha vuelto popular porque permite limpiar profundamente los poros, reducir el sebo y las bacterias, y mejorar la textura del rostro

Oct. 08, 2025
Hollywood Peel: ¿Cómo el carbón activado y el láser pueden aportarte una piel rejuvenecida y luminosa?

El Hollywood Peel, también conocido como Carbon Peel o Peeling de carbón activado con láser, es uno de los tratamientos estéticos más populares entre las celebridades y figuras públicas de Hollywood.

Su fama no es casualidad, ya que promete una piel más luminosa, uniforme y rejuvenecida sin necesidad de cirugía ni tiempo de recuperación, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan resultados visibles de inmediato.

LA MAGIA DEL CARBÓN ACTIVADO

Este procedimiento combina carbón activado y tecnología láser. En primer lugar, se aplica una fina capa de carbono líquido sobre el rostro, la cual actúa como una mascarilla absorbente que penetra los poros y atrae las impurezas, el exceso de grasa y las células muertas.

Posteriormente, un láser de neodimio (Nd:YAG) se pasa sobre la piel, lo que produce una leve sensación de calor y “explota” las partículas de carbón, eliminando con ellas la suciedad y estimulando la regeneración celular.

El carbón activado es la clave del Hollywood Peel. Su capacidad de absorción permite limpiar profundamente los poros, reducir el sebo y las bacterias, y mejorar la textura de la piel. Además, al trabajar en conjunto con el láser, se promueve la producción de colágeno y elastina, responsables de la firmeza y elasticidad cutánea.

BENEFICIOS DEL HOLLYWOOD PEEL

Entre los beneficios más destacados del Hollywood Peel se encuentran:

  • Reducción de puntos negros y acné.
  • Disminución de poros dilatados.
  • Atenuación de manchas y líneas de expresión.
  • Mejora de la luminosidad y uniformidad del tono de piel.
  • Efecto tensor y rejuvenecedor inmediato.

El tratamiento es indoloro, no invasivo y seguro para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles. Generalmente se recomienda una sesión mensual o un plan personalizado según las necesidades del paciente.

El Hollywood Peel no solo limpia y renueva la piel, sino que también ofrece un efecto de alfombra roja: un rostro más joven, fresco y radiante en cuestión de minutos, sin tiempo de inactividad ni efectos secundarios notorios.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
El misterio del pueblo desaparecido en Canadá: 1,200 personas se esfumaron sin dejar rastro
Viral

El misterio del pueblo desaparecido en Canadá: 1,200 personas se esfumaron sin dejar rastro

Octubre 08, 2025

Este suceso intriga al mundo desde 1930; mesas servidas, perros muertos y tumbas vacías, dejaron una escena inexplicable y perturbadora

Google lanza Gboard Dial: El teclado con alma retro que cambiará tu forma de escribir
Viral

Google lanza Gboard Dial: El teclado con alma retro que cambiará tu forma de escribir

Octubre 08, 2025

En esta nueva entrega, se fusionan la nostalgia analógica con la interacción digital, apostando por una dinámica distinta a presionar teclas

Para amantes del yogurt griego: Así se prepara el modelo cremoso con solo 3 ingredientes
Viral

Para amantes del yogurt griego: Así se prepara el modelo cremoso con solo 3 ingredientes

Octubre 08, 2025

Con solo tres ingredientes es posible preparar un cremoso yogurt griego casero, más económico y versátil que el industrial