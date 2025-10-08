Hollywood Peel: ¿Cómo el carbón activado y el láser pueden aportarte una piel rejuvenecida y luminosa?

El Hollywood Peel, también conocido como Carbon Peel o Peeling de carbón activado con láser, es uno de los tratamientos estéticos más populares entre las celebridades y figuras públicas de Hollywood.

Su fama no es casualidad, ya que promete una piel más luminosa, uniforme y rejuvenecida sin necesidad de cirugía ni tiempo de recuperación, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan resultados visibles de inmediato.

LA MAGIA DEL CARBÓN ACTIVADO

Este procedimiento combina carbón activado y tecnología láser. En primer lugar, se aplica una fina capa de carbono líquido sobre el rostro, la cual actúa como una mascarilla absorbente que penetra los poros y atrae las impurezas, el exceso de grasa y las células muertas.

Posteriormente, un láser de neodimio (Nd:YAG) se pasa sobre la piel, lo que produce una leve sensación de calor y “explota” las partículas de carbón, eliminando con ellas la suciedad y estimulando la regeneración celular.

El carbón activado es la clave del Hollywood Peel. Su capacidad de absorción permite limpiar profundamente los poros, reducir el sebo y las bacterias, y mejorar la textura de la piel. Además, al trabajar en conjunto con el láser, se promueve la producción de colágeno y elastina, responsables de la firmeza y elasticidad cutánea.

BENEFICIOS DEL HOLLYWOOD PEEL

Entre los beneficios más destacados del Hollywood Peel se encuentran:

Reducción de puntos negros y acné.

y acné. Disminución de poros dilatados.

Atenuación de manchas y líneas de expresión.

y líneas de expresión. Mejora de la luminosidad y uniformidad del tono de piel.

Efecto tensor y rejuvenecedor inmediato.

El tratamiento es indoloro, no invasivo y seguro para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles. Generalmente se recomienda una sesión mensual o un plan personalizado según las necesidades del paciente.

El Hollywood Peel no solo limpia y renueva la piel, sino que también ofrece un efecto de alfombra roja: un rostro más joven, fresco y radiante en cuestión de minutos, sin tiempo de inactividad ni efectos secundarios notorios.