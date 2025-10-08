  • 24° C
Viral

Para amantes del yogurt griego: Así se prepara el modelo cremoso con solo 3 ingredientes

Con solo tres ingredientes es posible preparar un cremoso yogurt griego casero, más económico y versátil que el industrial

Oct. 08, 2025
Para los amantes del yogurt, preparar un propio yogurt griego en casa ya no es un misterio ni una tarea imposible. Con solo tres ingredientes y un poco de paciencia, se puede lograr una textura cremosa que parece desafiar la gravedad y disfrutarlo en cualquier momento del día, mucho más económico que comprarlo en los botecitos del supermercado.

Esta receta es versátil: sirve para comerlo solo, incorporarlo en aderezos, postres saludables, batidos con frutas o incluso para experimentar con otros lácteos caseros, como el queso de yogurt.

ASÍ SE PREPARA EL MODELO CREMOSO CON SOLO 3 INGREDIENTES

Ingredientes para un litro de yogurt griego:

  • 1 litro de leche
  • 1 yogurt natural neutro
  • 2 cucharadas de leche en polvo

PREPARACIÓN PASO A PASO:

  • Calentar la leche en una olla hasta aproximadamente 70°C. Si no se tiene termómetro, la “prueba del dedo” funciona: introducir dedo y contar hasta seis; si quema, la temperatura es la correcta.
  • Mezclar unas cucharadas de yogurt natural con un poco de la leche caliente hasta disolverlo completamente.
  • Añadir las dos cucharadas de leche en polvo para obtener un yogurt más firme y mezclar bien.
  • Verter esta preparación en el resto de la leche y transfiérela a un recipiente con tapa, aislándolo con una frazada o toalla y colocando todo dentro de una bolsa de plástico.
  • Dejar reposar en un lugar cerrado durante 12 horas. El horno apagado o el microondas funcionan perfectamente.
  • Para lograr la textura espesa del yogurt griego, colocar un colador cubierto con un repasador sobre un bol, vierte el yogurt y dejar que escurra en la heladera toda la noche.
  • Al día siguiente, retirar del colador y disfrutar del yogurt griego casero, listo para coronar cualquier platillo o simplemente degustarlo solo.

Esta sencilla receta no solo promete un producto final delicioso y cremoso, sino también la satisfacción de preparar un alimento desde cero, experimentando con la ciencia de la fermentación y la magia de la cocina casera.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

