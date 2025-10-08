Para amantes del yogurt griego: Así se prepara el modelo cremoso con solo 3 ingredientes

Para los amantes del yogurt, preparar un propio yogurt griego en casa ya no es un misterio ni una tarea imposible. Con solo tres ingredientes y un poco de paciencia, se puede lograr una textura cremosa que parece desafiar la gravedad y disfrutarlo en cualquier momento del día, mucho más económico que comprarlo en los botecitos del supermercado.
Esta receta es versátil: sirve para comerlo solo, incorporarlo en aderezos, postres saludables, batidos con frutas o incluso para experimentar con otros lácteos caseros, como el queso de yogurt.
ASÍ SE PREPARA EL MODELO CREMOSO CON SOLO 3 INGREDIENTES
Ingredientes para un litro de yogurt griego:
- 1 litro de leche
- 1 yogurt natural neutro
- 2 cucharadas de leche en polvo
PREPARACIÓN PASO A PASO:
- Calentar la leche en una olla hasta aproximadamente 70°C. Si no se tiene termómetro, la “prueba del dedo” funciona: introducir dedo y contar hasta seis; si quema, la temperatura es la correcta.
- Mezclar unas cucharadas de yogurt natural con un poco de la leche caliente hasta disolverlo completamente.
- Añadir las dos cucharadas de leche en polvo para obtener un yogurt más firme y mezclar bien.
- Verter esta preparación en el resto de la leche y transfiérela a un recipiente con tapa, aislándolo con una frazada o toalla y colocando todo dentro de una bolsa de plástico.
- Dejar reposar en un lugar cerrado durante 12 horas. El horno apagado o el microondas funcionan perfectamente.
- Para lograr la textura espesa del yogurt griego, colocar un colador cubierto con un repasador sobre un bol, vierte el yogurt y dejar que escurra en la heladera toda la noche.
- Al día siguiente, retirar del colador y disfrutar del yogurt griego casero, listo para coronar cualquier platillo o simplemente degustarlo solo.
Esta sencilla receta no solo promete un producto final delicioso y cremoso, sino también la satisfacción de preparar un alimento desde cero, experimentando con la ciencia de la fermentación y la magia de la cocina casera.