  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy, 8 de octubre: Santa Pelagia, la pecadora convertida en mártir, patrona de los arrepentidos

Este día se recuerda a Santa Pelagia, símbolo de conversión y fe, quien dejó atrás la fama y el lujo para abrazar la vida espiritual

Oct. 08, 2025
Santoral de hoy, 8 de octubre: Santa Pelagia, la pecadora convertida en mártir, patrona de los arrepentidos

Cada 8 de octubre, el santoral de la Iglesia católica celebra a varios santos y beatos cuyas vidas dejaron una profunda huella en la fe cristiana. Entre ellos, destaca Santa Pelagia de Antioquía, una mujer cuya historia ha trascendido los siglos como ejemplo de redención, penitencia y transformación espiritual.

Según el Martirologio Romano, en la antigua ciudad de Antioquía de Siria —actual territorio de Turquía— vivió esta mujer a quien San Juan Crisóstomo dedicó palabras de gran admiración. En sus primeros años, Pelagia era conocida como Margarita, una bailarina célebre por su belleza y por su vida mundana. Su nombre, que significa "gema" o "perla", hacía alusión a los lujosos adornos que solía portar durante sus danzas.

ARREPENTIDA DE SU VIDA MUNDANA

La vida de Pelagia cambió radicalmente hacia el año 453, cuando escuchó la predicación de Nonno, un ermitaño que luego fue obispo. Conmovida por sus palabras, decidió renunciar a su antigua vida y recibir el bautismo, adoptando el nombre de Pelagia como símbolo de su nueva fe. Según la tradición, pasó el resto de sus días en penitencia en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, donde falleció alrededor del año 468. Algunas versiones relatan que incluso llegó a vivir disfrazada de hombre, bajo el nombre de Pelagio, para dedicar su vida a la oración y la humildad.

imagen-cuerpo

PATRONA DE LOS ARREPENTIDOS

Santa Pelagia es venerada por la Iglesia católica y la ortodoxa como "Pelagia la Penitente". Su festividad, celebrada este 8 de octubre, celebra su conversión y vida de oración

SANTORAL COMPLETO DEL 8 DE OCTUBRE

Además de Santa Pelagia, la Iglesia recuerda hoy a otros santos y beatos que fueron ejemplo de fe y servicio cristiano:

  • Santa Reparada
  • San Félix de Como
  • San Evodio de Rouen
  • Santa Ragenfreda
  • San Hugo de Génova
  • Beatos Juan Adams, Roberto Dibdale y Juan Lowe
  • Santa Faustina Kowalska

El santoral católico reúne las festividades dedicadas a hombres y mujeres reconocidos por su virtud y entrega espiritual. Estos nombres figuran en el Martirologio Romano, el documento oficial que organiza a los más de siete mil santos y beatos que la Iglesia venera a lo largo del año.

Este 8 de octubre, los fieles tienen la oportunidad de reflexionar sobre la historia de Santa Pelagia, una mujer que pasó de la fama y el lujo a la fe y el arrepentimiento, recordándonos que la transformación espiritual siempre es posible.

imagen-cuerpo
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Gachiakuta impacta a la comunidad del anime con uno de los pasados más intensos y crudos de la historia
Viral

Gachiakuta impacta a la comunidad del anime con uno de los pasados más intensos y crudos de la historia

Octubre 08, 2025

Este episodio demuestra que el anime no teme profundizar en la psicología de sus personajes, convirtiéndose en una propuesta que trasciende la acción

Horóscopo de Mhoni Vidente del 8 de octubre: ¿Qué te espera durante este ombligo de semana? Descúbrelo
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente del 8 de octubre: ¿Qué te espera durante este ombligo de semana? Descúbrelo

Octubre 08, 2025

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para iniciar este nuevo dia.

Alisado natural para cabello rizado: Olvídate de la plancha y protege tu melena
Viral

Alisado natural para cabello rizado: Olvídate de la plancha y protege tu melena

Octubre 08, 2025

Existen alternativas naturales para alisar el cabello sin exponerlo a altas temperaturas, manteniendo mechones suaves y brillantes