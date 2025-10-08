Santoral de hoy, 8 de octubre: Santa Pelagia, la pecadora convertida en mártir, patrona de los arrepentidos

Cada 8 de octubre, el santoral de la Iglesia católica celebra a varios santos y beatos cuyas vidas dejaron una profunda huella en la fe cristiana. Entre ellos, destaca Santa Pelagia de Antioquía, una mujer cuya historia ha trascendido los siglos como ejemplo de redención, penitencia y transformación espiritual.

Según el Martirologio Romano, en la antigua ciudad de Antioquía de Siria —actual territorio de Turquía— vivió esta mujer a quien San Juan Crisóstomo dedicó palabras de gran admiración. En sus primeros años, Pelagia era conocida como Margarita, una bailarina célebre por su belleza y por su vida mundana. Su nombre, que significa "gema" o "perla", hacía alusión a los lujosos adornos que solía portar durante sus danzas.

ARREPENTIDA DE SU VIDA MUNDANA

La vida de Pelagia cambió radicalmente hacia el año 453, cuando escuchó la predicación de Nonno, un ermitaño que luego fue obispo. Conmovida por sus palabras, decidió renunciar a su antigua vida y recibir el bautismo, adoptando el nombre de Pelagia como símbolo de su nueva fe. Según la tradición, pasó el resto de sus días en penitencia en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, donde falleció alrededor del año 468. Algunas versiones relatan que incluso llegó a vivir disfrazada de hombre, bajo el nombre de Pelagio, para dedicar su vida a la oración y la humildad.

PATRONA DE LOS ARREPENTIDOS

Santa Pelagia es venerada por la Iglesia católica y la ortodoxa como "Pelagia la Penitente". Su festividad, celebrada este 8 de octubre, celebra su conversión y vida de oración

SANTORAL COMPLETO DEL 8 DE OCTUBRE

Además de Santa Pelagia, la Iglesia recuerda hoy a otros santos y beatos que fueron ejemplo de fe y servicio cristiano:

Santa Reparada

San Félix de Como

San Evodio de Rouen

Santa Ragenfreda

San Hugo de Génova

Beatos Juan Adams, Roberto Dibdale y Juan Lowe

Santa Faustina Kowalska

El santoral católico reúne las festividades dedicadas a hombres y mujeres reconocidos por su virtud y entrega espiritual. Estos nombres figuran en el Martirologio Romano, el documento oficial que organiza a los más de siete mil santos y beatos que la Iglesia venera a lo largo del año.

Este 8 de octubre, los fieles tienen la oportunidad de reflexionar sobre la historia de Santa Pelagia, una mujer que pasó de la fama y el lujo a la fe y el arrepentimiento, recordándonos que la transformación espiritual siempre es posible.