Alisado natural para cabello rizado: Olvídate de la plancha y protege tu melena

Para muchas personas, lograr un cabello liso ha sido sinónimo de pasar horas frente a la plancha o la tenaza. Sin embargo, el uso constante de calor puede dañar el cabello, resecarlo y generar quiebre, dejando a tu melena lejos de lucir saludable.

Por fortuna, existen alternativas naturales para alisar el cabello sin exponerlo a altas temperaturas, manteniendo mechones suaves, brillantes y libres de frizz.

¿ES POSIBLE ALISAR EL CABELLO SIN PLANCHA?

Aunque puede parecer difícil, alisar el cabello sin calor es completamente posible. La clave está en elegir la técnica adecuada según el tipo de cabello y la textura natural de los mechones.

Por ejemplo, si el cabello es ondulado, envolverlo durante la noche puede ayudar a suavizarlo. Para rizos más marcados, técnicas como el envolvimiento húmedo o el uso de productos suavizantes resultan más efectivas. Incluso un secado con aire frío puede transformar la melena sin dañarla.

MÉTODOS PARA ALISAR EL CABELLO NATURALMENTE

ENVOLVER EL CABELLO POR LA NOCHE

Ideal para cabellos ondulados, esta técnica consiste en desenredar, envolver y sujetar el cabello alrededor de la cabeza antes de dormir, utilizando una bufanda de seda para protegerlo. Al despertar, se encontrarán mechones más lisos y manejables.

ENVOLVER EL CABELLO HÚMEDO

Funciona para rizos más marcados. Tras lavar y acondicionar el cabello, aplicar un acondicionador sin enjuague y una loción fijadora, dividir el cabello, envolverlo y asegúralo con horquillas. Cubrir con una bufanda de seda y deja secar varias horas o toda la noche.

SECAR CON AIRE FRÍO

Una opción rápida y sin calor. Dividir el cabello en secciones, usar un cepillo de cerdas naturales y dirigir el aire frío del secador de las raíces a las puntas. Para controlar el encrespamiento, aplicar un sérum ligero al finalizar.

MÉTODO DE LAS BANDAS

Dividir el cabello en secciones y sujétalas con gomas desde la raíz hasta las puntas. Dejar actuar durante la noche y peinar al despertar; el resultado será un cabello estirado y con menos volumen.

MOÑO TRENZADO

Perfecto para ondas suaves. Hacer cola de caballo con mechones húmedos, trenza y envolver formando un moño. Tras dejarlo secar, se obtendrá un acabado liso y natural con esfuerzo mínimo.

PRODUCTOS SUAVIZANTES PARA EL CUIDADO DIARIO

Cambiar la rutina capilar también ayuda. Champús, acondicionadores y sérums diseñados para alisar y controlar el encrespamiento.

Alisar el cabello ya no significa depender exclusivamente del calor. Con métodos naturales, paciencia y los productos adecuados, es posible lucir mechones lisos, suaves y saludables sin comprometer la integridad de la melena. Desde técnicas de envolvimiento hasta productos suavizantes, cada cabello puede encontrar la alternativa que mejor se adapte a su textura.