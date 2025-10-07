¿Existe la “hora barata” para comprar boletos de avión? Así funcionan realmente los precios, según Despegar

Durante años, muchos viajeros han creído que existe un momento específico del día incluso una hora exacta en la que los boletos de avión se vuelven más baratos.

La idea ha llevado a más de uno a desvelarse frente a la computadora esperando “la gran oferta” en plataformas como Despegar, Expedia o Booking.

¿EXISTE LA “HORA BARATA” PARA COMPRAR BOLETOS DE AVIÓN?

Santiago Elijovich, vicepresidente y country manager de Despegar en México, explicó que no existe una “hora barata” para conseguir vuelos más baratos, ya que los precios cambian constantemente en función de factores como la demanda, la ocupación y las promociones disponibles

“Lamento decirles que es un mito. No es cierto que exista algún momento así, que a las 11 de la noche es más económico; no para nada”, señaló el directivo en entrevista con El Economista.

Elijovich detalló que las tarifas de las aerolíneas y los hoteles se determinan mediante algoritmos dinámicos que ajustan los precios en tiempo real, dependiendo de la temporada, la disponibilidad y la competencia.

“Las líneas aéreas y los hoteles por separado también van haciendo sus distintas estrategias en función de cómo se va desarrollando su negocio”, añadió.

CONSEJOS PARA ENCONTRAR VUELOS MÁS BARATOS

Aunque no existe un horario ideal para comprar, el ejecutivo compartió algunas estrategias efectivas para aprovechar mejores precios:

Buscar con tiempo entre tres y nueve meses antes del viaje permite acceder a más opciones y mejores tarifas. “No hay que esperar al último minuto, lo mejor es actuar cuando se ve un precio conveniente”, recomendó. Aprovechar las promociones . Muchas ofertas tienen una vigencia limitada , por lo que conviene aprovecharlas en el momento.

. Muchas ofertas tienen una , por lo que conviene en el momento. Investigar antes de grandes eventos de descuentos como El Buen Fin, Black Friday o Cyber Monday, para comparar precios y decidir con información clara.

PLATAFORMAS PARA COMPARAR PRECIOS

Sitios como Skyscanner, Google Flights, Kiwi.com y Momondo también permiten comparar tarifas, configurar alertas y elegir las fechas más económicas para volar.

Encontrar boletos de avión baratos no depende del reloj, sino de la planificación, la flexibilidad y el uso inteligente de las herramientas digitales. La clave está en anticiparse, comparar y aprovechar las oportunidades cuando aparecen.