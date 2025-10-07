  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Lunas de octubre: ¿Por qué son consideradas las más hermosas del año?

En octubre las luneas son consideradas por muchos como las más hermosas del año, y la ciencia confirma que hay razones detrás de esta percepción

Oct. 07, 2025
Lunas de octubre: ¿Por qué son consideradas las más hermosas del año?

Por siglos, la Luna ha sido fuente de inspiración, admiración y estudio para científicos, poetas y observadores del cielo. Su presencia ha dado lugar a mitos, leyendas y tradiciones en todo el mundo.

Sin embargo, entre todas las lunas que adornan el cielo nocturno, las de octubre son consideradas por muchos como las más impresionantes y bellas del año, y la ciencia aporta una explicación clara para esta fascinación.

¿POR QUÉ SON CONSIDERADAS LAS MÁS HERMOSAS DEL AÑO?

De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los factores que hacen especiales a las lunas de octubre es un fenómeno conocido como perigeo. Este sucede cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, lo que provoca que el satélite natural se vea más grande y brillante de lo habitual. Aunque este fenómeno ocurre todos los meses, su combinación con otros factores astronómicos y atmosféricos durante octubre intensifica su impacto visual.

La profesora Brenda Carolina Arias, coordinadora de comunicación de la Ciencia del Instituto de Astronomía de la UNAM, señala que elementos como la duración de la noche y el cambio de estación influyen directamente en la percepción de la Luna. Durante el otoño, las noches se vuelven más largas debido a la inclinación del eje terrestre, lo que permite disfrutar del cielo nocturno por más tiempo y apreciar la Luna en todo su esplendor.

Otro factor que contribuye a la majestuosidad de las lunas de octubre es su posición cercana al horizonte. Cuando la Luna está baja en el cielo, la luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, generando efectos visuales espectaculares, como la conocida ilusión de la Luna gigante, que hace que nuestro satélite parezca aún más imponente.

CALENDARIO LUNAR DE OCTUBRE

Por si fuera poco, octubre nos regala un calendario lunar completo que permite observar todas las fases de la Luna a lo largo del mes:

  • Luna nueva: 3 de octubre a las 00:50 am
  • Cuarto creciente: 10 de octubre a las 00:49 am
  • Luna llena: 17 de octubre a las 05:18 am, conocida como la Luna del Cazador, tradicionalmente asociada a la temporada de caza
  • Cuarto menguante: 25 de octubre a las 02:29 am

El fenómeno de las lunas de octubre combina ciencia, naturaleza y tradición, ofreciendo a los observadores un espectáculo celeste difícil de igualar.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Plantas medicinales que puedes cultivar en casa y cómo hacerlo paso a paso
Viral

Plantas medicinales que puedes cultivar en casa y cómo hacerlo paso a paso

Octubre 07, 2025

Más allá de ser una fuente natural y renovable, tenerlas en nuestro hogar reduce el impacto ambiental y fomenta un estilo de vida más saludable

5 disfraces de Halloween para niños que serán tendencia este 2025 y cómo crearlos
Viral

5 disfraces de Halloween para niños que serán tendencia este 2025 y cómo crearlos

Octubre 07, 2025

Aunque los atuendos generalmente se asocian al miedo y terror, en la actualidad los más pequeños disfrutan vistiéndose como sus personajes favoritos

Santoral de hoy, 7 de octubre: Virgen del Rosario, devoción de fe, esperanza y victoria eterna
Viral

Santoral de hoy, 7 de octubre: Virgen del Rosario, devoción de fe, esperanza y victoria eterna

Octubre 07, 2025

Hoy se celebra esta advocación mariana, que inspira la devoción y la oración a través del rezo del Santo Rosario