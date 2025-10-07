Lunas de octubre: ¿Por qué son consideradas las más hermosas del año?

Por siglos, la Luna ha sido fuente de inspiración, admiración y estudio para científicos, poetas y observadores del cielo. Su presencia ha dado lugar a mitos, leyendas y tradiciones en todo el mundo.

Sin embargo, entre todas las lunas que adornan el cielo nocturno, las de octubre son consideradas por muchos como las más impresionantes y bellas del año, y la ciencia aporta una explicación clara para esta fascinación.

¿POR QUÉ SON CONSIDERADAS LAS MÁS HERMOSAS DEL AÑO?

De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los factores que hacen especiales a las lunas de octubre es un fenómeno conocido como perigeo. Este sucede cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, lo que provoca que el satélite natural se vea más grande y brillante de lo habitual. Aunque este fenómeno ocurre todos los meses, su combinación con otros factores astronómicos y atmosféricos durante octubre intensifica su impacto visual.

La profesora Brenda Carolina Arias, coordinadora de comunicación de la Ciencia del Instituto de Astronomía de la UNAM, señala que elementos como la duración de la noche y el cambio de estación influyen directamente en la percepción de la Luna. Durante el otoño, las noches se vuelven más largas debido a la inclinación del eje terrestre, lo que permite disfrutar del cielo nocturno por más tiempo y apreciar la Luna en todo su esplendor.

Otro factor que contribuye a la majestuosidad de las lunas de octubre es su posición cercana al horizonte. Cuando la Luna está baja en el cielo, la luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, generando efectos visuales espectaculares, como la conocida ilusión de la Luna gigante, que hace que nuestro satélite parezca aún más imponente.

CALENDARIO LUNAR DE OCTUBRE

Por si fuera poco, octubre nos regala un calendario lunar completo que permite observar todas las fases de la Luna a lo largo del mes:

Luna nueva : 3 de octubre a las 00:50 am

: 3 de a las 00:50 am Cuarto creciente : 10 de octubre a las 00:49 am

: 10 de a las 00:49 am Luna llena : 17 de octubre a las 05:18 am, conocida como la Luna del Cazador, tradicionalmente asociada a la temporada de caza

: 17 de a las 05:18 am, conocida como la del Cazador, tradicionalmente asociada a la temporada de caza Cuarto menguante: 25 de octubre a las 02:29 am

El fenómeno de las lunas de octubre combina ciencia, naturaleza y tradición, ofreciendo a los observadores un espectáculo celeste difícil de igualar.