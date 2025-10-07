5 disfraces de Halloween para niños que serán tendencia este 2025 y cómo crearlos

Cada 31 de octubre, niños y adultos de todo el mundo celebran Halloween. Su origen se remonta a la festividad celta de Samhain, en la que se creía que en esa noche los espíritus de los muertos podían regresar al mundo de los vivos.

Con el tiempo, la celebración se mezcló con rituales cristianos y tradiciones populares, dando lugar a la fiesta que conocemos hoy en día, caracterizada por disfraces, dulces y actividades lúdicas.

Aunque Halloween es históricamente asociado con brujas, fantasmas y monstruos, no todos los niños disfrutan del miedo.

Es por eso que cada vez más familias buscan alternativas que permitan a los más pequeños divertirse sin tener que optar por versiones "terroríficas", explorando disfraces que reflejen sus personajes favoritos de películas, series, videojuegos y hasta juguetes virales.

5 DISFRACES QUE SERÁN TENDENCIA ESTE HALLOWEEN 2025

Para 2025, la tendencia se centra en disfraces creativos, coloridos y llenos de estilo, que permitan expresar personalidad y fomentar la imaginación.

1. GUERRERAS K-POP (K-POP DEMON HUNTERS)

Inspirado en la película animada surcoreana K-Pop Demon Hunters, este disfraz mezcla lo mejor del pop coreano y la acción.

Se caracteriza por prendas de estética futurista y urbana: chaquetas metálicas, faldas tableadas o pantalones anchos, botas de plataforma y accesorios con brillos. Añadir una peluca de colores intensos (rosa, azul o morado) y maquillaje con gemas faciales completa el look.

2. BRAINROT ITALIANOS (TRALALERO TRALALA, BALERINA CAPUCCINA Y COMPAÑÍA)

Los personajes virales de los Brainrot italianos se están convirtiendo en un fenómeno en redes.

Para lograr este disfraz, se pueden usar prendas color pastel, faldas de tul o pantalones ajustados, cintillos exagerados y un maquillaje caricaturesco con mejillas rosadas y ojos delineados. Ideal para los niños que aman lo absurdo y los trends de TikTok.

3. LABUBUS

Los populares Labubus, esas criaturas peludas y coloridas que dominan las plataformas infantiles, serán otro de los grandes éxitos de 2025.

Se pueden recrear fácilmente con un conjunto de peluche o felpa del color del personaje elegido, guantes con garras suaves, orejitas y una gran sonrisa dibujada. Es un disfraz divertido, cómodo y apto para todas las edades.

4. MERLINA ADDAMS (VERSIÓN MODERNA)

El fenómeno Wednesday sigue fuerte este año. Para los niños o niñas que adoran el estilo gótico, basta con un vestido negro con cuello blanco, trenzas bien definidas y zapatos tipo Mary Jane. Se puede adaptar fácilmente para un look más actual con detalles como botas militares o maquillaje sutil con sombras oscuras.

5. DEMON SLAYER (KIMETSU NO YAIBA)

El universo de Demon Slayer continúa siendo uno de los favoritos entre los niños. Los atuendos de Tanjiro, Nezuko y Zenitsu se mantienen como clásicos modernos.

Para recrearlos, se necesitan pantalones oscuros, túnicas cortas o haoris con estampados distintivos (como el verde y negro de Tanjiro o el naranja de Zenitsu), sandalias tipo japonesas y una espada de juguete.

El toque final está en los detalles del peinado o las pelucas, así como en el maquillaje con líneas o cicatrices que imiten las de los personajes.

Con estas opciones a disposición, se demuestra que los disfraces pueden ser alegres, coloridos y muy creativos.

La clave está en adaptar personajes de películas, series, videojuegos o juguetes que los niños amen, potenciando su imaginación y disfrutando de un Halloween sin referencias al terror, pero con mucha diversión y estilo.