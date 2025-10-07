Encapuchados hieren a balazos a ciudadano cuando transmitía en vivo los baches de su comunidad

El día estaba soleado; parecía tranquilo. Alrededor de las 10:30 de las horas de este día, un usuario de Facebook aprovechó el instante para transmitir en vivo las condiciones en que se encontraba un camino rural de la comunidad de Urireo, Guanajuato.

La víctima de este lamentable hecho de violencia fue identificado como Guadalupe "N", quien captaba con su celular una arteria arborizada y por la que circulaban varios motociclistas.

En un momento dado, se aproximaron dos tipos encapuchados en moto hacia donde estaba y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, el que iba en la parte de atrás sacó un arma y la accionó contra Guadalupe "N",

Los delincuentes salieron huyendo, no han sido ni identificados, ni detenidos, por lo que las autoridades continúan tras la pista.

En el video se aprecia que el hombre nada más estaba reclamando la situación de la calle, la cual estaba llena de baches, lo que afecta el acceso a la altura de un campo deportivo.

Luego de que Guadalupe se desplomara en el suelo, lleno de dolor y ante el temor a perder la vida, exclamó entre lamentos el inmenso amor por sus hijos, por quienes pidió que los cuidaran.

De los hechos fue notificada Seguridad Pública, por lo que efectivos y paramédicos arribaron al lugar donde atendieron a Guadalupe y lo llevaron a un hospital.

A raíz del atentado, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el ataque e identificar a los criminales.