VIDEO | "Se lo cargó el payaso": Tremenda golpiza a pareja que se puso al brinco a punta de pistola

Un video de una reunión de disfraces, celebrada en la Ciudad de México, está rompiendo la Internet, y no propiamente por lo ingenioso de las vestimentas, sino por una fuerte trifulca que provocó una pareja armada y que estuvo a punto de ser linchada. El hombre armado fue detenido por las autoridades.

El incidente se registró en las calles Del Marte y Mercurio, en la colonia Reacomodo El Cuernito Alcaldía Álvaro Obregón, donde una mujer y un tipo armado amagaban a unas personas en un domicilio.

La pistola, un revólver calibre 38 especial, para seis tiros, era la que el tipo traía y con la que pretendía hacer salir a los habitantes de una vivienda, haciendo disparos al aire y recargando la pistola.

“Ahorita va a venir el equipo y van a mam… por la ver…”, vociferaba el “valiente” tipo armado, quien vestía pantalón de mezclilla azul y camisa verde a cuadros, mientras que la mujer, vestida con falda roja, blusa blanca y moño en la cabeza, le hacía segunda en las palabrotas y amagues.

Asimismo, el agresivo tipo le gritaba a un sujeto, apodado “El Gordo” que saliera, mientras que la dama, decía: “Sal, hijo de tu perra madre”…, mientras en sus manos traía un palo largo.

En medio de la trifulca, el “valeroso” tipo armado le dio un fuerte manotazo a un hombre mayor en silla de ruedas, quien fue defendido por una mujer, mientras que la acompañante del tipo violento agredió de un golpe a la señora que defendió al discapacitado.

Las personas de la casa les decían que había cámaras, a lo que estos respondían que les valía. La reyerta continuó, hasta que el tipo intentó disparar de nuevo, pero como los vecinos se dieron cuenta que no tenía más balas, entonces se le fueron encima para darle unos “estatequieto”.

Y vaya que los vecinos, cansados, se les echaron en montón y desarmaron al tipo, le dieron una tremenda felpa, en tanto, su acompañante recibía su dosis de “relajante” nervioso por parte de otras mujeres.

Volaron pelucas, maquillaje, vestuario; todo terminó cuando luego de varios minutos de intensa paliza, por fin llegaron policías capitalinos a poner orden en medio del desorden; una vez que pudieron sacar al tipo, este fue llevado al Ministerio Público para que rinda cuentas tanto por andar armado, para saber cómo pasó todo.

Los comentarios fueron de todo: desde sarcásticos, hasta de reconocimiento para el camarógrafo, que captó desde las alturas todo lo acontecido.