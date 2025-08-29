  • 24° C
Viral

VIDEO | Reportera regia sufre fuerte caída durante en vivo: mostró hasta el apellido

Robertita hizo el “oso” de su vida cuando mostraba las dificultades de los automovilistas para sortear un enorme bache

Ago. 29, 2025
VIDEO | Reportera regia sufre fuerte caída durante en vivo: mostró hasta el apellido

Los profesionales de la comunicación, como los reporteros, camarógrafos y maestros de la lente, están expuestos a incidentes que podrían, en algunos casos exponer su vida, pero en otros de plano pasar un verdadero y penoso chasco.

Tal es el caso que vivió una famosa reportera de Monterrey, quien durante una transmisión en vivo mostró de más, pues además de caer en un bache, su ajustado y sensual atuendo le jugó una mala pasada.

De acuerdo con la información, Robertita labora para Canal 6, de la capital neoleonesa, y estaba en una transmisión en vivo mostrando los peligrosos que pueden resultar los baches en las calles.

La reportera señalaba que el hoyanco podría convertirse en un socavón, aumentando el riesgo tanto para transeúntes, como para automovilistas.

EL PENOSO ACCIENDTE DE ROBERTITA

Durante el enlace, la reportera iba enfundada en un ajustado y corto minivestido, con tacones de plataforma; en un momento dado, el conductor del programa, Ernesto Chavana, le dice mida la profundidad del bache.

“A ver cómo lo podemos medir Robertita. Vamos a ver qué tan grande es el bache, a ver qué se te ocurre”.

Entonces, la reportera, micrófono en mano, se aproxima al hoyanco y dice que se meterá en él para ver qué tan hondo es, y luego empezó a caminar de puntillas al interior del hoyo.

Pero lo inclinado del bache, así como lo inadecuado del calzado para la ocasión, se conjugaron y sobrevino el penoso incidente: Robertita le da la espalda a la cámara, se adentra en el bache y de pronto se cae; se golpeó las manos tratando de no lastimarse, pero mostró lo que llevaba debajo el vestido.

El accidente sorprendió al conductor, quien al salir a cuadro mostró el gesto que esto le provocó, en tanto la cámara captaba todo el panorama.

Instantes después, Robertita sale del bache, y le dice a Chavana, visiblemente molesta, pero como toda una profesional:

“Señor Chavana, acabo de sufrir un accidente, imagínese si una persona pasa por este tipo de accidentes, imagínese un carro, se queda sin llantas”.

Luego mostró a la cámara las manos terrosas, así como su atuendo todo revolcado: “Me manché todita. ¿Cómo me voy a regresar al programa?”, cuestionó.

El video se viralizó no por lo que el bache significaba, sino por lo que la reportera mostró a cuadro, un incidente que los internautas calificaron de cómico.

Edel Osuna
Edel Osuna
