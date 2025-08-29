VIDEO | Policía impide a invidente subir con su perro guía al transporte público: le pide que lea las reglas

Un incidente por demás para Ripley vivió una persona invidente, luego de que un agente de policía que custodiaba la estación de transporte público le impidiera abordar la unidad.

El motivo, no podía subir con su perro guía. Para colmo de males, le pidió al usuario que leyera las reglas del servicio.

Los hechos, de acuerdo con medios, se registró en una parada de transporte público ubicado en Ecuador, y el momento fue captado en video.

El clip se ha viralizado en redes debido a la intransigencia del guardián del orden, así como su nula empatía para manejar este tipo de casos, generando decenas de reacciones.

ASÍ SE VIVIÓ EL MOMENTO

En las imágenes se ve cómo el invidente, acompañado por su perro guía, se aproxima a donde están los torniquetes de acceso, pero cuando el oficial ve al can le dice que no puede pasar con el animal.

Por otra parte, al ver que estaba siendo grabado, el representante de la ley le dice que no le interesa si lo graba o no, pero que de todos modos no pasaría. A la vez, le indicaba que leyera el reglamento, a lo que el afectado respondió: "Pero léame las normas, por favor... yo no veo, señor. ¿Qué le pasa?".

La respuesta no cambió la decisión, por lo que mantuvo su negativa; el joven le dijo que era abogado, a lo que el agente le respondió que no le importaba.

"No importa que sea abogado, yo hago mi trabajo. Ahí están (las normas), mire. Grábeme no pasa nada".

El hecho causó indignación entre los internautas, quienes exigen el cese del oficial; se desconoce si las autoridades tomaron medidas.