VIDEO | ¡Qué miedo! Captan niña fantasma dentro de un kínder en altas horas de la noche

Desde que surgió el internet y las redes sociales, los videos de actividad del fenómeno paranormal se ha popularizado, a grado tal, que se han creado canales de videos de terror y sucesos extraños.

Estos son compartidos a través de páginas como YouTube, Facebook, X (antes Twitter), TikTok, entre otras, donde se han creado un público recurrente y aficionado a esta actividad.

Aunado a la disposición de tecnologías, como celulares con cámaras, se ha facilitado la captación de estos eventos extraordinarios que te ponen "la carne de gallina".

CAPTAN A NIÑA EN KÍNDER A MEDIA NOCHE

Eso es lo que precisamente ocurrió, pues recientemente en internet se viralizó un video en el que se ve algo que dejó perplejos a quienes tuvieron la oportunidad de verlo.

El temor radica en que se trata de un jardín de niños, el cual es grabado a media noche por una persona que decidió compartir lo que captó, pues realmente provoca miedo.

Y cómo no, si grabó una niña en un kínder, enfundada en lo que parece ser un vestido de color blanco, de tirantes; no tendría nada raro por ser un jardín de infancia, lo paranormal radica en que el video fue tomado en altas horas de la noche.

Aunque se desconoce el sitio donde se grabó el clip, la verdad es que ver a una niña, sola, en horas inapropiadas para una chiquilla y en una escuela cerrada, es lo que da miedo.

Las reacciones y comentarios no se hicieron esperar; sin embargo, lo que llamó la atención fue que entre los comentarios, una persona coloca un mensaje y un video del que parece ser el mismo kínder, pero dice que no se ve a la niña, sino un columpio meciéndose solo.

Y mientras unos se burlaron, otros destacaron que las personas debían tener cuidado, porque son demonios que se figuran en niños.