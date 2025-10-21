  • 24° C
Viral

¿Mosquitos? Con este tipo de incienso puedes ayudar a erradicarlos

Esta sustancia ha acompañado al ser humano desde los albores de la humanidad; más allá de lo religioso, está proteger la casa de insectos

Oct. 21, 2025
El incienso es una sustancia aromática que, al quemarse, desprende un humo fragante el cual es usado desde la antigüedad con fines religiosos, espirituales, terapéuticos y decorativos, el cual, generalmente, está compuesto por resinas vegetales (como olíbano o mirra), mezcladas con aceites esenciales, cortezas, flores u otras sustancias naturales.

Su uso se remonta a civilizaciones tan antiguas, como la egipcia, la india, la china y la mesopotámica, donde se empleaba en rituales sagrados, templos y ceremonias, en las que el humo del incienso simboliza la elevación de las oraciones hacia el cielo o la purificación del ambiente.

Actualmente, el incienso se sigue usando en contextos religiosos (como en el budismo, hinduismo y cristianismo), en prácticas de meditación, aromaterapia y para ambientar espacios con agradables fragancias.

UN REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PERFECTO

Ahora bien, con la llegada del verano llegan también las lluvias, que hacen que las plantas crezcan; además, el agua se acumula en recipientes, lo que podría acarrear la generación de mosquitos.

Hoy en día es importante mantener los espacios libres de estos molestos insectos, ya que son vectores de enfermedades como dengue (Aedes aegypti) o encefalitis equina (cúlex), por lo que muchos recurren a la fumigación para combatirlos.

En tiempos modernos, lo natural es lo más atractivo, por lo que se empieza a voltear al uso del incienso, pero no cualquiera, sino aquel derivado de una planta que sirve como repelente natural: la citronella.

La citronella es una planta que guarda un elevado contenido de aceites esenciales, por lo que actúa como escudo contra los mosquitos; convertida en incienso, se convierte en un remedio natural para repeler insectos.

Además de proteger, las notas frescas y cítricas de este increíble incienso aportan una fragancia revitalizante que resguarda y transforma cualquier espacio.

Así que ya lo sabe, déjese de sustancias químicas, pues en la naturaleza encuentra lo ideal para proteger su hogar de estos bichos, pero también dándole un aspecto místico y natural.

Edel Osuna
