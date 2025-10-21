¿Estufa de Gas o Eléctrica? Así se limpia cada una para un mantenimiento perfecto

La limpieza de la estufa no solo es cuestión de estética, también es una parte esencial del mantenimiento y la seguridad en la cocina. Tanto las estufas de gas como las eléctricas requieren cuidados específicos para evitar acumulaciones de grasa, residuos o fugas que pueden afectar su funcionamiento.

¿CÓMO LIMPIAR UNA ESTUFA DE GAS?

Las estufas de gas, tan queridas por su potencia y control del fuego, necesitan limpieza frecuente para evitar obstrucciones en los quemadores.

Desconecta el suministro de gas antes de comenzar. Esto es clave para prevenir accidentes. Retira las parrillas y quemadores y déjalos remojar en agua caliente con un poco de vinagre o jabón desengrasante durante 15-20 minutos. Limpia los orificios de los quemadores con un cepillo pequeño o un alfiler para eliminar restos de comida o grasa que puedan impedir la salida del gas. Pasa un paño húmedo con jabón neutro sobre la superficie de la estufa. Evita productos abrasivos, pues pueden dañar el acabado. Seca bien cada pieza antes de volver a colocarla. Asegúrate de que los quemadores estén completamente secos antes de encenderlos.

Un truco útil es mezcla bicarbonato de sodio con vinagre blanco y úsalo como pasta desengrasante para las zonas más difíciles. Además de dejar la superficie reluciente, eliminarás olores persistentes.

¿CÓMO LIMPIAR UNA ESTUFA ELÉCTRICA?

Las estufas eléctricas, ya sean de resistencia o con placas planas, también necesitan cuidados especiales:

Desconéctala del tomacorriente antes de limpiar. Si tiene resistencias en espiral, retíralas con cuidado y limpia la base con una esponja húmeda. Nunca las sumerjas en agua. En los modelos de superficie lisa o vitrocerámica, usa un paño de microfibra con un poco de vinagre o limpiavidrios. Para manchas difíciles, aplica bicarbonato con agua y deja reposar unos minutos antes de limpiar. Evita usar esponjas metálicas o productos con cloro, ya que pueden rayar o dañar la superficie.

Limpia tu estufa al menos una vez por semana y después de cada uso intenso. Una rutina constante no solo alarga su vida útil, sino que mejora el rendimiento del calor y evita olores desagradables.