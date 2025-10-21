Pokémon Leyendas Z-A: Estas son todas las megaevoluciones y cómo conseguirlas

El universo de Pokémon sigue expandiéndose con el lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A, una entrega que revive la emoción de las megaevoluciones con una de las selecciones más amplias y variadas de toda la saga. Ambientado en la majestuosa Ciudad Luminalia, este nuevo título permite a los jugadores descubrir más de sesenta formas megaevolucionadas, incluyendo varias que hacen su debut absoluto en la franquicia.
UNA NUEVA ERA PARA LAS MEGAEVOLUCIONES
La mecánica de la megaevolución vuelve a brillar en Leyendas Pokémon Z-A, permitiendo que ciertos Pokémon alcancen su máximo poder temporalmente durante los combates al usar la Megapiedra correspondiente. Estas piedras pueden encontrarse en diferentes puntos del juego: desde tiendas como la Boutique de la Piedra o la sede de Quastelar S.A., hasta como recompensa por superar misiones principales en las que aparecen Pokémon megaevolucionados fuera de control.
NUEVAS MEGAEVOLUCIONES EXCLUSIVAS DE LEYENDAS POKÉMON Z-A
Uno de los mayores atractivos del título es la introducción de 26 nuevas megaevoluciones. Entre los más destacados se encuentran:
- Mega Clefable — Megapiedra: Clefablita (Nº Pokédex Luminalia: 057) — Tipo: Hada / Volador
- Mega Victreebel — Megapiedra: Victreebelita (Nº: 076) — Tipo: Planta / Veneno
- Mega Starmie — Megapiedra: Starmita (Nº: 036) — Tipo: Agua / Psíquico
- Mega Dragonite — Megapiedra: Dragonitita (Nº: 147) — Tipo: Dragón / Volador
- Mega Meganium — Megapiedra: Meganiumita (Nº: 003) — Tipo: Planta / Hada
- Mega Feraligatr — Megapiedra: Feraligatrita (Nº: 009) — Tipo: Agua / Dragón
- Mega Skarmory — Megapiedra: Skarmorita (Nº: 168) — Tipo: Acero / Volador
- Mega Froslass — Megapiedra: Froslassita (Nº: 171) — Tipo: Hielo / Fantasma
- Mega Emboar — Megapiedra: Emboarita (Nº: 006) — Tipo: Fuego / Lucha
- Mega Excadrill — Megapiedra: Excadrillita (Nº: 121) — Tipo: Tierra / Acero
- Mega Scolipede — Megapiedra: Scolipedita (Nº: 070) — Tipo: Bicho / Veneno
- Mega Scrafty — Megapiedra: Scraftita (Nº: 185) — Tipo: Siniestro / Lucha
- Mega Eelektross — Megapiedra: Eelektrossita (Nº: 144) — Tipo: Eléctrico
- Mega Chandelure — Megapiedra: Chandelurita (Nº: 036) — Tipo: Fantasma / Fuego
- Mega Chesnaught — Megapiedra: Chesnaughtita (Nº: 215) — Tipo: Planta / Lucha
- Mega Delphox — Megapiedra: Delphoxita (Nº: 219) — Tipo: Fuego / Psíquico
- Mega Greninja — Megapiedra: Greninjanita (Nº: 211) — Tipo: Agua / Siniestro
- Mega Pyroar — Megapiedra: Pyroarita (Nº: 046) — Tipo: Fuego / Normal
- Mega Floette (Flor Eterna) — Megapiedra: Floettita (Nº: 039) — Tipo: Hada
- Mega Malamar — Megapiedra: Malamarita (Nº: 160) — Tipo: Siniestro / Psíquico
- Mega Barbaracle — Megapiedra: Barbaraclita (Nº: 035) — Tipo: Roca / Lucha
- Mega Dragalge — Megapiedra: Dragalgita (Nº: 162) — Tipo: Veneno / Dragón
- Mega Hawlucha — Megapiedra: Hawluchanita (Nº: 181) — Tipo: Lucha / Volador
- Mega Zygarde — Megapiedra: Zygardita (Nº: 230) — Tipo: Dragón / Tierra
- Mega Drampa — Megapiedra: Drampanita (Nº: 224) — Tipo: Normal / Dragón
- Mega Falinks — Megapiedra: Falinksita (Nº: 212) — Tipo: Lucha
Cabe destacar que Mega Raichu X y Mega Raichu Y serán exclusivas del DLC “Megadimensión”, por lo que no estarán disponibles en el juego base.
MEGAEVOLUCIONES CLÁSICAS QUE REGRESAN
Además de las nuevas formas, Leyendas Pokémon Z-A incluye 42 megaevoluciones clásicas que los fans ya conocen. Entre ellas se encuentran nombres legendarios como Mega Charizard X y Y, Mega Mewtwo X y Y, Mega Lucario, Mega Gardevoir, Mega Tyranitar, Mega Garchomp, Mega Blastoise, Mega Gengar y muchos más.
Estas transformaciones se mantienen fieles a sus versiones originales, pero ahora con mejoras visuales, efectos de combate más dinámicos y la posibilidad de usarlas en nuevas estrategias dentro del formato abierto del juego.
CÓMO OBTENER LAS MEGAPIEDRAS
Las Megapiedras, clave para activar estas evoluciones, pueden encontrarse de tres formas principales:
- Compra directa en tiendas como la Boutique de la Piedra.
- Recompensas por completar misiones principales o secundarias.
- Exploración y hallazgos en Ciudad Luminalia, donde algunos personajes o eventos especiales las otorgan.
UN HOMENAJE AL PASADO CON MIRADA AL FUTURO
Con esta entrega, Pokémon Leyendas Z-A logra equilibrar la nostalgia con la innovación. Las megaevoluciones, ausentes en varios títulos recientes, vuelven con más fuerza que nunca, aportando profundidad a los combates y nuevas razones para redescubrir a viejos favoritos.
Los entrenadores que disfruten experimentar con diferentes combinaciones de tipos y estrategias tendrán en Leyendas Pokémon Z-A una oportunidad perfecta para volver a vivir la emoción de la megaevolución en su máximo esplendor.