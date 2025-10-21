  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Pokémon Leyendas Z-A: Estas son todas las megaevoluciones y cómo conseguirlas

Esta icónica mecánica, vuelven con más fuerza que nunca, aportando profundidad a los combates y nuevas razones para redescubrir a viejos favoritos

Oct. 21, 2025
Todas las megaevoluciones de Pokémon Leyendas Z-A
Todas las megaevoluciones de Pokémon Leyendas Z-A

El universo de Pokémon sigue expandiéndose con el lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A, una entrega que revive la emoción de las megaevoluciones con una de las selecciones más amplias y variadas de toda la saga. Ambientado en la majestuosa Ciudad Luminalia, este nuevo título permite a los jugadores descubrir más de sesenta formas megaevolucionadas, incluyendo varias que hacen su debut absoluto en la franquicia.

UNA NUEVA ERA PARA LAS MEGAEVOLUCIONES

La mecánica de la megaevolución vuelve a brillar en Leyendas Pokémon Z-A, permitiendo que ciertos Pokémon alcancen su máximo poder temporalmente durante los combates al usar la Megapiedra correspondiente. Estas piedras pueden encontrarse en diferentes puntos del juego: desde tiendas como la Boutique de la Piedra o la sede de Quastelar S.A., hasta como recompensa por superar misiones principales en las que aparecen Pokémon megaevolucionados fuera de control.

NUEVAS MEGAEVOLUCIONES EXCLUSIVAS DE LEYENDAS POKÉMON Z-A

Uno de los mayores atractivos del título es la introducción de 26 nuevas megaevoluciones. Entre los más destacados se encuentran:

  • Mega Clefable — Megapiedra: Clefablita (Nº Pokédex Luminalia: 057) — Tipo: Hada / Volador
  • Mega Victreebel — Megapiedra: Victreebelita (Nº: 076) — Tipo: Planta / Veneno
  • Mega Starmie — Megapiedra: Starmita (Nº: 036) — Tipo: Agua / Psíquico
  • Mega Dragonite — Megapiedra: Dragonitita (Nº: 147) — Tipo: Dragón / Volador
  • Mega Meganium — Megapiedra: Meganiumita (Nº: 003) — Tipo: Planta / Hada
  • Mega Feraligatr — Megapiedra: Feraligatrita (Nº: 009) — Tipo: Agua / Dragón
  • Mega Skarmory — Megapiedra: Skarmorita (Nº: 168) — Tipo: Acero / Volador
  • Mega Froslass — Megapiedra: Froslassita (Nº: 171) — Tipo: Hielo / Fantasma
  • Mega Emboar — Megapiedra: Emboarita (Nº: 006) — Tipo: Fuego / Lucha
  • Mega Excadrill — Megapiedra: Excadrillita (Nº: 121) — Tipo: Tierra / Acero
  • Mega Scolipede — Megapiedra: Scolipedita (Nº: 070) — Tipo: Bicho / Veneno
  • Mega Scrafty — Megapiedra: Scraftita (Nº: 185) — Tipo: Siniestro / Lucha
  • Mega Eelektross — Megapiedra: Eelektrossita (Nº: 144) — Tipo: Eléctrico
  • Mega Chandelure — Megapiedra: Chandelurita (Nº: 036) — Tipo: Fantasma / Fuego
  • Mega Chesnaught — Megapiedra: Chesnaughtita (Nº: 215) — Tipo: Planta / Lucha
  • Mega Delphox — Megapiedra: Delphoxita (Nº: 219) — Tipo: Fuego / Psíquico
  • Mega Greninja — Megapiedra: Greninjanita (Nº: 211) — Tipo: Agua / Siniestro
  • Mega Pyroar — Megapiedra: Pyroarita (Nº: 046) — Tipo: Fuego / Normal
  • Mega Floette (Flor Eterna) — Megapiedra: Floettita (Nº: 039) — Tipo: Hada
  • Mega Malamar — Megapiedra: Malamarita (Nº: 160) — Tipo: Siniestro / Psíquico
  • Mega Barbaracle — Megapiedra: Barbaraclita (Nº: 035) — Tipo: Roca / Lucha
  • Mega Dragalge — Megapiedra: Dragalgita (Nº: 162) — Tipo: Veneno / Dragón
  • Mega Hawlucha — Megapiedra: Hawluchanita (Nº: 181) — Tipo: Lucha / Volador
  • Mega Zygarde — Megapiedra: Zygardita (Nº: 230) — Tipo: Dragón / Tierra
  • Mega Drampa — Megapiedra: Drampanita (Nº: 224) — Tipo: Normal / Dragón
  • Mega Falinks — Megapiedra: Falinksita (Nº: 212) — Tipo: Lucha

Cabe destacar que Mega Raichu X y Mega Raichu Y serán exclusivas del DLCMegadimensión”, por lo que no estarán disponibles en el juego base.

MEGAEVOLUCIONES CLÁSICAS QUE REGRESAN

Además de las nuevas formas, Leyendas Pokémon Z-A incluye 42 megaevoluciones clásicas que los fans ya conocen. Entre ellas se encuentran nombres legendarios como Mega Charizard X y Y, Mega Mewtwo X y Y, Mega Lucario, Mega Gardevoir, Mega Tyranitar, Mega Garchomp, Mega Blastoise, Mega Gengar y muchos más.

Estas transformaciones se mantienen fieles a sus versiones originales, pero ahora con mejoras visuales, efectos de combate más dinámicos y la posibilidad de usarlas en nuevas estrategias dentro del formato abierto del juego.

CÓMO OBTENER LAS MEGAPIEDRAS

Las Megapiedras, clave para activar estas evoluciones, pueden encontrarse de tres formas principales:

  • Compra directa en tiendas como la Boutique de la Piedra.
  • Recompensas por completar misiones principales o secundarias.
  • Exploración y hallazgos en Ciudad Luminalia, donde algunos personajes o eventos especiales las otorgan.

UN HOMENAJE AL PASADO CON MIRADA AL FUTURO

Con esta entrega, Pokémon Leyendas Z-A logra equilibrar la nostalgia con la innovación. Las megaevoluciones, ausentes en varios títulos recientes, vuelven con más fuerza que nunca, aportando profundidad a los combates y nuevas razones para redescubrir a viejos favoritos.

Los entrenadores que disfruten experimentar con diferentes combinaciones de tipos y estrategias tendrán en Leyendas Pokémon Z-A una oportunidad perfecta para volver a vivir la emoción de la megaevolución en su máximo esplendor.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Aprende a diferenciar una voz real de una generada con Inteligencia Artificial y protégete de estafas
Viral

Aprende a diferenciar una voz real de una generada con Inteligencia Artificial y protégete de estafas

Octubre 21, 2025

Con solo unos segundos de audio, los estafadores pueden imitar a un ser querido o a un banco para robar dinero o información

Cometa Lemmon 2025: ¿Cuándo y cómo podrás verlo desde México?
Viral

Cometa Lemmon 2025: ¿Cuándo y cómo podrás verlo desde México?

Octubre 21, 2025

Este fenómeno astronómico es prácticamente irrepetible en la vida, ya que el cometa se aproxima a la Tierra cada 1,150 a 1,350 años

“El congelador de México”: ¿Cómo se vive en el lugar más frío del país y a cuántos grados baja la temperatura?
Viral

“El congelador de México”: ¿Cómo se vive en el lugar más frío del país y a cuántos grados baja la temperatura?

Octubre 21, 2025

En lo alto de la Sierra Madre Occidental existe un pequeño rincón helado donde el invierno parece no terminar nunca