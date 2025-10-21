Pokémon Leyendas Z-A: Estas son todas las megaevoluciones y cómo conseguirlas

El universo de Pokémon sigue expandiéndose con el lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A, una entrega que revive la emoción de las megaevoluciones con una de las selecciones más amplias y variadas de toda la saga. Ambientado en la majestuosa Ciudad Luminalia, este nuevo título permite a los jugadores descubrir más de sesenta formas megaevolucionadas, incluyendo varias que hacen su debut absoluto en la franquicia.

UNA NUEVA ERA PARA LAS MEGAEVOLUCIONES

La mecánica de la megaevolución vuelve a brillar en Leyendas Pokémon Z-A, permitiendo que ciertos Pokémon alcancen su máximo poder temporalmente durante los combates al usar la Megapiedra correspondiente. Estas piedras pueden encontrarse en diferentes puntos del juego: desde tiendas como la Boutique de la Piedra o la sede de Quastelar S.A., hasta como recompensa por superar misiones principales en las que aparecen Pokémon megaevolucionados fuera de control.

NUEVAS MEGAEVOLUCIONES EXCLUSIVAS DE LEYENDAS POKÉMON Z-A

Uno de los mayores atractivos del título es la introducción de 26 nuevas megaevoluciones. Entre los más destacados se encuentran:

Mega Clefable — Megapiedra: Clefablita (Nº Pokédex Luminalia: 057) — Tipo: Hada / Volador

Mega Victreebel — Megapiedra: Victreebelita (Nº: 076) — Tipo: Planta / Veneno

Mega Starmie — Megapiedra: Starmita (Nº: 036) — Tipo: Agua / Psíquico

Mega Dragonite — Megapiedra: Dragonitita (Nº: 147) — Tipo: Dragón / Volador

Mega Meganium — Megapiedra: Meganiumita (Nº: 003) — Tipo: Planta / Hada

Mega Feraligatr — Megapiedra: Feraligatrita (Nº: 009) — Tipo: Agua / Dragón

Mega Skarmory — Megapiedra: Skarmorita (Nº: 168) — Tipo: Acero / Volador

Mega Froslass — Megapiedra: Froslassita (Nº: 171) — Tipo: Hielo / Fantasma

Mega Emboar — Megapiedra: Emboarita (Nº: 006) — Tipo: Fuego / Lucha

Mega Excadrill — Megapiedra: Excadrillita (Nº: 121) — Tipo: Tierra / Acero

Mega Scolipede — Megapiedra: Scolipedita (Nº: 070) — Tipo: Bicho / Veneno

Mega Scrafty — Megapiedra: Scraftita (Nº: 185) — Tipo: Siniestro / Lucha

Mega Eelektross — Megapiedra: Eelektrossita (Nº: 144) — Tipo: Eléctrico

Mega Chandelure — Megapiedra: Chandelurita (Nº: 036) — Tipo: Fantasma / Fuego

Mega Chesnaught — Megapiedra: Chesnaughtita (Nº: 215) — Tipo: Planta / Lucha

Mega Delphox — Megapiedra: Delphoxita (Nº: 219) — Tipo: Fuego / Psíquico

Mega Greninja — Megapiedra: Greninjanita (Nº: 211) — Tipo: Agua / Siniestro

Mega Pyroar — Megapiedra: Pyroarita (Nº: 046) — Tipo: Fuego / Normal

Mega Floette (Flor Eterna) — Megapiedra: Floettita (Nº: 039) — Tipo: Hada

Mega Malamar — Megapiedra: Malamarita (Nº: 160) — Tipo: Siniestro / Psíquico

Mega Barbaracle — Megapiedra: Barbaraclita (Nº: 035) — Tipo: Roca / Lucha

Mega Dragalge — Megapiedra: Dragalgita (Nº: 162) — Tipo: Veneno / Dragón

Mega Hawlucha — Megapiedra: Hawluchanita (Nº: 181) — Tipo: Lucha / Volador

Mega Zygarde — Megapiedra: Zygardita (Nº: 230) — Tipo: Dragón / Tierra

Mega Drampa — Megapiedra: Drampanita (Nº: 224) — Tipo: Normal / Dragón

Mega Falinks — Megapiedra: Falinksita (Nº: 212) — Tipo: Lucha

Cabe destacar que Mega Raichu X y Mega Raichu Y serán exclusivas del DLC “Megadimensión”, por lo que no estarán disponibles en el juego base.

MEGAEVOLUCIONES CLÁSICAS QUE REGRESAN

Además de las nuevas formas, Leyendas Pokémon Z-A incluye 42 megaevoluciones clásicas que los fans ya conocen. Entre ellas se encuentran nombres legendarios como Mega Charizard X y Y, Mega Mewtwo X y Y, Mega Lucario, Mega Gardevoir, Mega Tyranitar, Mega Garchomp, Mega Blastoise, Mega Gengar y muchos más.

Estas transformaciones se mantienen fieles a sus versiones originales, pero ahora con mejoras visuales, efectos de combate más dinámicos y la posibilidad de usarlas en nuevas estrategias dentro del formato abierto del juego.

CÓMO OBTENER LAS MEGAPIEDRAS

Las Megapiedras, clave para activar estas evoluciones, pueden encontrarse de tres formas principales:

Compra directa en tiendas como la Boutique de la Piedra.

Recompensas por completar misiones principales o secundarias.

principales o secundarias. Exploración y hallazgos en Ciudad Luminalia, donde algunos personajes o eventos especiales las otorgan.

UN HOMENAJE AL PASADO CON MIRADA AL FUTURO

Con esta entrega, Pokémon Leyendas Z-A logra equilibrar la nostalgia con la innovación. Las megaevoluciones, ausentes en varios títulos recientes, vuelven con más fuerza que nunca, aportando profundidad a los combates y nuevas razones para redescubrir a viejos favoritos.

Los entrenadores que disfruten experimentar con diferentes combinaciones de tipos y estrategias tendrán en Leyendas Pokémon Z-A una oportunidad perfecta para volver a vivir la emoción de la megaevolución en su máximo esplendor.