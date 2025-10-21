11 eficientes herramientas de IA (más allá de ChatGPT) que te ayudarán a ahorrar horas de trabajo

Desde crear presentaciones en segundos hasta planear tus próximas vacaciones o diseñar un sitio web sin tocar una sola línea de código, estas son las 11 herramientas de IA que están revolucionando la forma de trabajar.

Scribe AI

Captura automáticamente tus flujos de trabajo y los convierte en guías paso a paso. Solo tienes que realizar la tarea una vez, y Scribe se encarga de documentarla. Ideal para procesos de onboarding, SOPs o para compartir conocimiento de manera clara y rápida.

Agent GPT

Tu propio agente autónomo. Tú solo miras cómo trabaja. Una herramienta muy buena si quieres delegar trabajo repetitivo o estratégico. Puedes darle cualquier tarea y se encargará de:

Planear estrategias

Navegar por internet

Ejecutar misiones sin supervisión

Tripnotes AI

Olvídate de leer 200 reseñas en TripAdvisor. Esta herramienta planea viajes por ti, recomendándote destinos, lugares para comer, y actividades según tus preferencias. Solo dile qué quieres y la app de Tripnotes se encarga del resto.

Gamma AI

Una solución ideal para presentaciones. Solo escribe tu idea y empieza a personalizar con tus comentarios. Gamma puede generar:

Presentaciones visuales

Slide decks

Páginas web

Rose AI

Perfecta para quienes trabajan con datos. Rose busca información, la visualiza y crea infografías limpias y atractivas. Dile qué necesitas y ella se encarga de encontrar los datos y ordenarlos para ti.

Beautiful AI

Otra gran plataforma para crear presentaciones impresionantes en segundos con solo un texto. Usa IA generativa para sugerirte plantillas y diseños automáticos, haciendo todo el proceso mucho más rápido y estético.

Durable AI

¿Necesitas un sitio web urgente? Durable promete construir uno en tan solo 30 segundos. Incluye texto, imágenes y estructura completa. Ideal para emprendedores que quieren salir al mercado sin complicaciones técnicas.

Huberman AI

Con miles de episodios, seguir los consejos del famoso neurocientífico Andrew Huberman puede ser abrumador. Esta IA te permite hacerle preguntas directas basadas en su contenido y obtener respuestas rápidas, sin necesidad de buscar entre horas de podcast.

Claude (by Anthropic)

Un competidor directo de ChatGPT con un enfoque en seguridad, contexto más largo y respuestas más conversacionales. Claude puede ayudarte a redactar, resumir, traducir o analizar textos extensos con una comprensión bastante sofisticada del lenguaje natural.

Perplexity AI

Un motor de búsqueda con IA que actúa como tu asistente de investigación. Proporciona respuestas con fuentes verificadas, construyendo confianza y credibilidad.

GitHub Copilot

El copiloto definitivo para desarrolladores. Sugiere código, corrige errores y acelera el desarrollo como si tuvieras un programador extra en tu equipo.

¿Quieres ahorrar tiempo, mejorar tu productividad o simplemente explorar hasta dónde puede llegar la IA hoy? Estas plataformas son un excelente punto de partida.