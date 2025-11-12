VIDEO | Maestra estalla contra sus universitarios por hacer trampa en sus trabajos

Proporcionar educación académica es una obligación que los padres deben cumplir; la de los estudiantes, cumplir con sus deberes, a fin de que se labren un camino tanto en la vida, como en el mercado laboral o empresarial.

Para cumplir con sus estudios, actualmente los jóvenes disponen de distintas herramientas tecnológicas, como programas de cómputo para tareas, así como de Internet y, al final, la Inteligencia Artificial (IA).

Y es este último recurso el que sacó de sus cabales a una maestra universitaria de Argentina, quien descubrió que sus discípulos habían hecho trampa, pues en sus trabajos habían abusado de la herramienta digital.

Los acusó a todos de querer verle la cara, pues todos los trabajos no contenían errores ortográficos, falta en la escritura no inconsistencias, lo que despertó la sospecha.

El video se viralizó en redes sociales, cuyos usuarios destacaron que usarla, hasta cierto punto, era válido; otros le recomendaron que les diera un promedio, y los más drásticos, que los reprobara.