Madre encara a policías en Ciudad Obregón y hace que reparen la bicicleta de su hijo

En México, las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Guardia Nacional) fueron asignadas a labores de vigilancia, mismas que en distintas regiones del país operan conjuntamente con otras corporaciones, como las policías Estatal y Municipal.

Durante su trabajo realizan operativos, como revisiones a sospechosos, tal como ocurre en Ciudad Obregón, en donde un menor de edad, fue detenido por marinos y policías estatales para una revisión. Una vez que obtuvieron lo que deseaban, los efectivos lo dejaron ir.

Sin embargo, cuando descansaban junto a una tienda de conveniencia, ubicada en una populosa colonia, los oficiales fueron abordados por una madre de familia.

Se trató de la madre del menor al que minutos antes habían revisado, ya que el chico, que labora en una barber shop volvió a casa y le contó lo ocurrido, por lo que tomó las llaves de su carro y se puso a buscarlos por la citada colonia. Dio con ellos.

Se baja del carro con el celular en la mano, grabando todo, y encara a los agentes y marinos; les reclamó la forma y las amenazas que le hicieron a su hijo, a la vez que cuestionaba quién había dañado la bicicleta de trabajo de su vástago, la cual bajó del vehículo y se las mostró: la llanta y la cámara estaban totalmente destruidas.

Pidió a los agentes que vieran bien a su hijo, por si lo hallaban en otro punto de la colonia, recordaran que es un joven trabajador.

Aunque de las partes no hubo agresiones verbales, y sin hacerse para atrás, un agente estatal le dijo que él era el responsable del convoy, por lo que él se haría cargo de los daños.