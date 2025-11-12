Se revela el primer tráiler de Super Mario Galaxy: la película

El universo de Mario vuelve a expandirse. Este 12 de noviembre, durante una edición especial del Nintendo Direct, se presentó el primer tráiler oficial de Super Mario Galaxy: la película, una nueva entrega animada inspirada en el icónico videojuego lanzado en 2007 para la consola Wii.

UNA AVENTURA MÁS ALLÁ DEL REINO CHAMPIÑÓN

El adelanto, difundido por Nintendo y Universal Pictures, muestra a Mario, Peach, Luigi y Toad dejando atrás el Reino Champiñón para embarcarse en una travesía intergaláctica llena de acción, humor y nostalgia. En esta ocasión, el grupo se enfrentará a un nuevo enemigo: Bowser Jr., el hijo del clásico villano de la saga.

Según Variety, la voz del personaje estará a cargo del actor y director Benny Safdie, reconocido por su trabajo en Good Time y Oppenheimer.

UN ELENCO DE VOCES DE PRIMER NIVEL

El tráiler también marca la esperada aparición de Rosalina, la princesa guardiana del cosmos y una de las figuras más queridas del universo de Mario. La actriz Brie Larson, ganadora del Óscar por Room y conocida por su papel como Capitana Marvel, prestará su voz al personaje.

Las imágenes revelan un espectáculo visual lleno de planetas con gravedad variable, paisajes estelares y nuevas criaturas, entre ellas los Lumas, pequeñas estrellas vivientes que acompañan a Rosalina.

La cinta mantiene el estilo colorido y el humor característico del estudio Illumination, conocido por sagas como Mi villano favorito y Sing. Además, el elenco original regresa para esta secuela: Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad.

La dirección estará nuevamente a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsables de Super Mario Bros: La película (2023), mientras que el guion corre por cuenta de Matthew Fogel, también escritor de Minions: Nace un villano.

FECHA DE ESTRENO Y EXPECTATIVAS

Nintendo confirmó que Super Mario Galaxy: la película llegará a los cines el 3 de abril de 2026, coincidiendo con el 40.º aniversario de la franquicia. La expectativa es enorme, ya que la primera entrega recaudó más de 1.360 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la adaptación de videojuego más exitosa de la historia y en la segunda película más taquillera de 2023, solo detrás de Barbie.

El filme anterior también rompió récords al obtener el mayor estreno global de todos los tiempos para una película animada, con 377 millones de dólares en su primer fin de semana.