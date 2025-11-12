VIDEO | Esposa hace explotar la tienda que su marido le puso a su amante

El dolor que provoca la traición es tan profundo, que puede llevar a la pareja afectada a cometer actos de locura, como asesinato, golpizas y hasta hacer estallar una tienda.

Eso fue lo que le ocurrió a una mujer en Brasil, quien descubrió que su esposo le era infiel; en ocasiones anteriores, la esposa confrontaba a la amante, pero nada hacía que él decidiera por la familia.

La cosa escaló cuando se enteró que su marido, quien le prometió ser fiel hasta la muerte, le había puesto una boutique de ropa para dama en un centro comercial con dinero de ella también.

Eso fue la gota que derramó el vaso, ya que, cegada por ello, además del dolor de la infidelidad y la ruptura del hogar, por lo que fue a una estación de servicio, compró un bidón de gasolina y se marchó.

Luego se fue al sitio donde estaba la boutique, y cuando el segundo frente de su marido la vio, se echó a correr; ella, en cambio, actuó fríamente, pues se dirigió a la tienda a cumplir su objetivo: hacerla volar.

De acuerdo con testimonios de las empleadas de la tienda de ropa, la esposa empezó a rociar las prendas de combustible. Aunque intentaron disuadirla, esta hizo caso omiso, por lo que una vez acabada la gasolina del bidón, sacó fuego y lo echó al carburante.

Inmediatamente hizo reacción y todo voló. Tanto la mujer, como las empleadas, salieron sin más lesiones; sin embargo, todo quedó destruido.

El caso se viralizó y lo que más llamó la atención es que hubo personas que se condolieron más de la amante que de la esposa, ya que pretendieron hacer una colecta para apoyarla.

Sin embargo, para no correr más riesgos, terminó la relación y se fue de la ciudad; la esposa fue ubicada y se le fincaron cargos, mientras que el marido, a este se le perdió la pista.