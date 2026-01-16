VIDEO | Maestra enfurecida ataca a madre e hijo por tocarle el coche

Una escena de violencia vial ocurrida en Valle de Chalco ha provocado indignación en redes sociales, luego de que se difundiera un video donde una mujer, presuntamente maestra, agrede físicamente a una madre frente a su hijo menor de edad tras un incidente con su automóvil.

AGRESIÓN VIAL EN VALLE DE CHALCO QUEDA REGISTRADA EN VIDEO

Los hechos ocurrieron a plena luz del día y quedaron captados por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a una madre caminando con su hijo rumbo a la escuela cuando un automóvil blanco estuvo a punto de atropellarlos al ir en reversa.

Para alertar a la conductora del peligro, la mujer golpeó la cajuela del vehículo. Lejos de ofrecer una disculpa o verificar que no hubiera pasado nada grave, la automovilista descendió del coche y reaccionó de manera violenta.

UNA MANIOBRA IMPRUDENTE QUE DETONÓ LA AGRESIÓN

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el reclamo fue únicamente para advertir sobre la maniobra imprudente. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando la conductora, identificada como Lizbeth “N”, presuntamente maestra, comenzó a golpear a la madre y la tiró al suelo.

Todo ocurrió frente al hijo de la víctima, quien intentó protegerla mientras presenciaba la agresión, una escena que ha generado profunda preocupación entre usuarios de redes sociales.

EL VIDEO QUE ENCENDIÓ LA INDIGNACIÓN EN REDES

El material difundido muestra tanto la agresión física como los gritos y amenazas dirigidas a la madre. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas y provocaron una ola de reacciones, con mensajes de repudio hacia la agresora y muestras de apoyo a la mujer afectada.

Muchos usuarios destacaron la gravedad de que el ataque ocurriera frente a un menor de edad y subrayaron el impacto emocional que este tipo de violencia puede generar en los niños.

EXIGEN JUSTICIA Y SANCIONES PARA LA AGRESORA

Tras la difusión del video, internautas han exigido la intervención de las autoridades para que se investiguen los hechos y se aplique la ley correspondiente. También se ha pedido que se esclarezca la identidad y situación laboral de la presunta agresora, señalada como maestra.

Hasta el momento no se ha informado si existe una denuncia formal, pero el caso reavivó el debate sobre la violencia vial y la falta de control emocional en situaciones cotidianas que, en cuestión de segundos, pueden convertirse en episodios graves.