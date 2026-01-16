  • 24° C
Viral

Gran Cometa 2026: ¿Cuándo se podrá ver desde México y cómo observarlo?

Este es un fenómeno ideal para aficionados a la astronomía, que podrá apreciarse con instrumentos básicos durante varias semanas

Ene. 16, 2026
El cometa conocido como Wierzchos, será uno de los eventos astronómicos más relevantes de 2026
El cometa Wierzchos fue identificado en 2024 y desde entonces ha sido objeto de seguimiento debido a su trayectoria. Tras permanecer un tiempo oculto por su cercanía con el Sol, volverá a hacerse visible en el cielo nocturno durante los primeros meses de 2026, periodo considerado el más favorable para observarlo.

Uno de los puntos más importantes de su recorrido ocurrirá el 20 de enero de 2026, cuando el cometa alcance el perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol. En esta fase suele aumentar su brillo de manera temporal, debido a la liberación de gas y polvo conforme se calienta.

¿CUÁNDO ESTARÁ MÁS CERCA DE LA TIERRA?

El 17 de febrero de 2026 será la fecha en la que el cometa pase a su distancia mínima respecto a la Tierra. Aunque seguirá a millones de kilómetros, este acercamiento permitirá una mejor visibilidad desde distintos puntos del planeta, incluido México. Especialistas subrayan que no representa ningún riesgo para el planeta.

imagen-cuerpo

CÓMO OBSERVAR EL COMETA DESDE MÉXICO

En territorio mexicano, la mejor ventana de observación se dará entre finales de enero y febrero de 2026, principalmente después del atardecer. El cometa se observará bajo en el horizonte, por lo que se recomienda acudir a lugares alejados de la contaminación lumínica.

Aunque no se espera que sea visible a simple vista, sí podrá apreciarse con binoculares o telescopios pequeños, especialmente bajo cielos despejados. El uso de aplicaciones astronómicas y mapas del cielo facilitará su localización, ya que su posición cambiará gradualmente noche tras noche.

El paso del cometa Wierzchos se perfila como uno de los fenómenos astronómicos más destacados de 2026 y una excelente oportunidad para fomentar el interés por la observación del cielo y la divulgación científica.

Fernanda Rodríguez
