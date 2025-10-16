VIDEO | Hombre muere luego de ser herido por su propio gallo en una pelea clandestina

La muerte está ligada al ser humano, y más cuando en sus actividades está expuesto o a los elementos, o a los agentes externos, tal como le ocurrió a un hombre, quien murió luego de que fuera herido por un gallo durante una pelea en un palenque clandestino.

La víctima de este extraordinario accidente fue identificado como Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años de edad, y el hecho se registró el 12 de octubre en un palenque clandestino ubicado en el distrito de Paramonga, provincia de Barranca, pero se viralizó recientemente por lo peculiar del caso.

ASÍ PASÓ EL NAVAJAZO DEL GALLO A SU DUEÑO

De acuerdo con la información, Jorge Luis participaba en el evento como cuidador y propietario del gallo que, a la postre, le hirió y quitó la vida.

Reportes iniciales establecen que cuando se realizaba la pelea, el plumífero, el cual ya portaba una afilada navaja en una de sus patas, accidentalmente lo atacó y le provocó una herida que resultó fatal.

Testigos relataron que la pelea no se desarrollaba con se esperaba, por lo que el dueño del gallo entró al ruedo a fin de reacomodar a su animal; debido a que el ave estaba alterada, reaccionó violentamente y le causó a José Luis en la pierna una herida profunda, provocándole un sangrado profuso, por lo que de inmediato sus acompañantes trataron de asistirlo y llevarlo a la clínica más cercana.

Pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron hacer nada, ya que el navajazo afectó de forma irreversible una arteria importante, que le provocó shock hemorrágico.

Autoridades fueron informadas de lo ocurrido e iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido, así como determinar quién organizó la pelea de gallos, pues no contaba con autorización, no había personal médico ni medidas básicas de seguridad.

El caso abrió de nuevo el debate en redes sociales, ya que el momento fue captado en video y se ve cómo se desarrollaron los trágicos hechos. Además, exigieron que se prohíban esta clase de espectáculos, ya que además de que se genera maltrato animal, representan un peligro para quienes participan en ellas, tal es el caso de José Luis.