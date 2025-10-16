  • 24° C
Viral

Visa Americana 2025: Estos son los errores que debes prevenir al momento de solicitarla

Obtener este documento es posible si cumples con los requisitos y preparas tu solicitud de forma ordenada

Oct. 16, 2025
Aunque el proceso puede parecer sencillo, existen detalles clave que debes conocer para aumentar tus posibilidades de aprobación y evitar errores que puedan llevar a una negativa.
Solicitar la Visa Americana es un paso importante para quienes desean viajar a Estados Unidos por turismo, negocios o estudios. Aunque el proceso puede parecer sencillo, existen detalles clave que debes conocer para aumentar tus posibilidades de aprobación y evitar errores que puedan llevar a una negativa.

La visa B1/B2 es la más común entre los solicitantes mexicanos. Permite viajar a EE. UU. por motivos turísticos, médicos, de negocios o para visitar a familiares. Tiene una duración de hasta 10 años, aunque cada entrada al país tiene un límite temporal definido por el oficial migratorio.

CLARIDAD

Paso 1: Llenado del formulario DS-160

Todo comienza con el formulario DS-160, que debes llenar en línea. Este documento solicita información personal, laboral, académica y detalles del viaje. Es esencial contestarlo de forma clara, honesta y sin omisiones. Mentir u ocultar información puede generar una negativa inmediata o incluso un veto a futuro.

Paso 2: Pago y citas

Después de llenar el DS-160, debes pagar la tarifa correspondiente (185 dólares en 2025) y programar dos citas: una para la toma de huellas y otra para la entrevista consular. Estas citas se agendan en el portal oficial de la Embajada o Consulado de EE. UU.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO LLEVAR A LA CITA?

Lleva tu pasaporte vigente, la hoja de confirmación del DS-160, el comprobante de pago y cualquier documento que respalde tu estabilidad en México.

Esto incluye:

  • Comprobantes de empleo.
  • Estados de cuenta bancarios.
  • Escrituras de propiedad, cartas escolares o actas familiares.
  • Cuanto más claro sea tu arraigo, mejor.

ERRORES COMUNES QUE NO DEBES COMETER

  • No prepararte para la entrevista: Aunque suele ser breve, la entrevista es clave. Responde con seguridad, sin memorizar discursos.
  • Información inconsistente: Todo debe coincidir con tu solicitud y tus respuestas en la entrevista.
  • No demostrar arraigo suficiente: El oficial debe tener claro que regresarás a México.
  • Descuidar tus redes sociales: Desde 2020, se revisan ciertos perfiles, y publicaciones conflictivas pueden afectar tu solicitud.

¿PUEDO RENOVAR MI VISA SIN ENTREVISTA?

Sí. Si tu visa venció en los últimos 48 meses y cumples con ciertos criterios, puedes renovarla sin acudir a entrevista. El proceso se realiza por paquetería y solo incluye el envío de documentos y pasaporte.

Redacción
