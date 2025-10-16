Ruta del Maíz: el fascinante rincón otoñal de Tijuana que celebra el Día de Muertos y Halloween

Con la llegada de octubre y el aire fresco del otoño, la Ruta del Maíz se transforma en un verdadero homenaje a las tradiciones mexicanas. Este rincón ubicado al sur de Tijuana, dentro del Rancho Casián, ofrece una experiencia inmersiva entre flores de cempasúchil, calabazas gigantes y escenarios inspirados en el Día de Muertos y Halloween. Si buscas una escapada diferente, natural e ideal para tomarte fotos, este lugar es para ti.

UNA EXPERIENCIA DE TEMPORADA QUE CAMBIA CON EL AÑO

Ruta del Maíz no es un parque convencional; se trata de un espacio agrícola convertido en atracción temática que se adapta a las estaciones. En primavera florece, en verano se llena de color, y en otoño toma vida con tonos naranjas, dorados y púrpuras. Durante el invierno, luces navideñas y escenografías de fantasía lo vuelven un destino imperdible.

Cada etapa del año está pensada para conectar con las tradiciones del campo y la cultura mexicana. La temporada actual, que inició el 13 de septiembre y se extenderá hasta el 9 de noviembre de 2025, está dedicada al otoño y Día de Muertos, con decoraciones alusivas, concursos, laberintos y actividades temáticas para todas las edades.

QUÉ HACER EN RUTA DEL MAÍZ ESTE OTOÑO

Durante esta temporada, el lugar ofrece actividades únicas:

Explora el laberinto de calabazas y de maíz : Recorre senderos naturales con decoración especial de Halloween , perfectos para perderse (con seguridad) y divertirse en familia.

y de : Recorre senderos naturales con de , perfectos para perderse (con seguridad) y divertirse en familia. Toma fotos inolvidables: Desde una catrina gigante hasta arcos de flores de cempasúchil, hay escenarios fotográficos diseñados especialmente para Instagram y álbumes familiares.

hasta de cempasúchil, hay diseñados especialmente para Instagram y álbumes familiares. Vive la casita del terror: Un espacio especialmente diseñado para quienes buscan un toque de miedo en esta temporada, ideal para jóvenes y adultos.

Conoce la minigranja : Niños y niñas pueden interactuar con animales como conejos, cabras, borregos y gallinas. Una actividad didáctica y encantadora.

: Niños y niñas pueden como conejos, cabras, borregos y gallinas. Una y encantadora. Disfruta un picnic decorado : En fechas seleccionadas , se puede reservar un picnic con montaje especial dentro del campo. Incluye alimentos , vajilla temática y sombra. Ideal para parejas, grupos de amigas o familias.

: En , se puede reservar un picnic con montaje especial dentro del campo. Incluye , vajilla temática y sombra. Ideal para parejas, grupos de amigas o familias. Saborea lo local: Prueba elotes, panes artesanales, postres de temporada, aguas frescas o café. También hay venta de flores naturales y productos del campo para llevar.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA PLANEAR TU VISITA

Ubicación: Ruta del Maíz está en el Rancho Casián , al sur de Tijuana , en el kilómetro 22 del Bulevar 2000, zona Cuero de Venado / La Presa.

está en el , al sur de , en el kilómetro 22 del Bulevar 2000, zona Cuero de Venado / La Presa. Cómo llegar: Desde el centro de Tijuana , el trayecto en auto o taxi de aplicación toma entre 20 y 30 minutos. Puedes buscar " Ruta del Maíz Tijuana " en Google Maps.

, el trayecto en auto o taxi de aplicación toma entre 20 y 30 minutos. Puedes buscar " " en Google Maps. Desde otras ciudades: La forma más rápida es llegar al aeropuerto de Tijuana y de ahí tomar transporte privado.

HORARIOS Y COSTOS DE LA TEMPORADA DE OTOÑO 2025

Vigencia: 13 de septiembre al 9 de noviembre de 2025

HORARIOS:

Lunes, miércoles, jueves y viernes: 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Sábados y domingos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Precio de entrada general: 180 pesos por persona

Niños menores de 2 años: Entrada libre

IMPORTANTE:

No se permite el ingreso de mascotas, alimentos ni bebidas del exterior.

ni bebidas del exterior. No está permitido el uso de drones.

Solo se acepta pago en efectivo.

No necesitas reservación para el acceso general, pero si deseas vivir el picnic temático o alguna actividad especial, reserva con anticipación.

¿POR QUÉ VISITAR RUTA DEL MAÍZ?

Porque no hay otro lugar en Tijuana que combine naturaleza, tradición, fotografía y actividades al aire libre con tanto detalle y cuidado estético. Ya sea que vayas en familia, con niños pequeños, en pareja o con amigos, cada temporada ofrece algo nuevo y especial.

Además, es un homenaje al maíz como símbolo de la cultura mexicana, integrando valores de comunidad, educación ambiental y respeto por la tierra. Una experiencia que no solo entretiene, sino que conecta.