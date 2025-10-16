Día de Muertos: Mattel lanza una Barbie inspirada en "La Llorona", ¿cuál es su precio?

A dos semanas de que México celebre el Día de Muertos, Mattel presentó su nueva edición especial de Barbie, una pieza inspirada en la tradicional leyenda mexicana de "La Llorona". La muñeca, diseñada por el artista Javi Meabe, forma parte de la ya tradicional serie con la que la compañía honra año con año esta festividad reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Desde 2019, Mattel ha presentado ediciones de Barbie alusivas al Día de Muertos, cada una con un diseño distinto que busca capturar la esencia de esta celebración, caracterizada por su colorido, simbolismo y respeto hacia la memoria de los seres queridos que han partido. Sin embargo, en esta ocasión, la empresa decidió ir un paso más allá al incorporar la mística y el dramatismo de una de las leyendas más temidas y queridas de México.

MATTEL LANZA UNA BARBIE INSPIRADA EN "LA LLORONA"

De acuerdo con la compañía juguetera, esta edición busca "una conexión profunda con la identidad mexicana, sus tradiciones y su forma única de honrar a los que ya no están". En esta ocasión, el mito de "La Llorona" sirvió como inspiración principal para dar vida a una figura que combina misterio, elegancia y elementos del imaginario popular.

La Barbie destaca por su vestido de encaje blanco con destellos azules, maquillaje de catrina y una serie de detalles minuciosos que evocan tanto la tradición como el arte contemporáneo. Incluso el empaque forma parte de la experiencia visual, con tonos azules, negros y plateados que remiten al aura enigmática de la leyenda.

¿CUÁL ES SU PRECIO?

Cada muñeca incluye un certificado de autenticidad y una base para exhibición, pensada especialmente para los coleccionistas.

La pieza ya está disponible en tiendas departamentales y a través del sitio web de Mattel Creations, donde se vende por 2 mil 999 pesos. Los miembros del club Barbie Signature pueden adquirirla a un precio preferencial de 2 mil 400 pesos.

Con esta nueva entrega, Mattel refuerza su vínculo con la cultura mexicana y continúa consolidando la línea de Barbies inspiradas en el Día de Muertos, que se ha convertido en una de las más esperadas por los fanáticos y coleccionistas de todo el mundo.