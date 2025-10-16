  • 24° C
Viral

VIDEO | Restaurante "El Atracadero" es hallado flotando en la costa; lo arrastró el río Tuxpan

El establecimiento de mariscos hacía de Tuxpan un destino gastronómico muy atractivo; el negocio estaba en pie desde 1979

Oct. 16, 2025
Las copiosas lluvias que provocaron la tragedia en Veracruz, y que dejó además de 111 municipios afectados, 22 de los cuales fueron considerados como prioritarios, por el nivel de devastación, se registró un hecho increíble.

Y es que con las inundaciones se desbordaron ríos, cuyo caudal arrastró y destruyó casas y edificios, así como la muerte de 70 personas y la desaparición de 72 más.

Entre esas construcciones arrastradas por la creciente, está un restaurante emblemático de Poza Rica, “El Atracadero”, el cual era muy visitado; sin embargo, el agua se lo llevó.

Lo que llamó la atención fue que durante un recorrido, una embarcación captó a lo lejos, en la costa, una estructura flotando; era una construcción de madera, que resultó el popular negocio de mariscos.

 

“EL ATRACEDERO” EN EL MAR

En un primer video se aprecia cómo, por la noche, la fuerte corriente arrastraba la construcción de madera del restaurante “El Atracadero”; en el segundo clip, captado por un hombre que viajaba en lancha, se aprecia cómo el agua bambolea la estructura.

De acuerdo con testigos, antes de que la inundación arrancara el restaurante desde sus cimientos se le consideraba un destino gastronómico, por lo que su caída significa un duro golpe a la economía de Tuxpan, pues el negocio estaba en pie desde 1979.

Edel Osuna
