Viral

VIDEO | Hombre muere al colgarse de tren ligero de Guadalajara

El sistema de transporte tuvo que suspender actividades por unas horas luego de la tragedia

Oct. 24, 2025
El hombre viajó varios metros sujetándose de una ventana del tren.
Un trágico accidente en el Tren Ligero de Guadalajara fue captado en video y difundido en redes sociales. Un hombre perdió la vida tras intentar ingresar por la ventana de un vagón en movimiento de la Línea 1 del sistema Mi Tren.

¿QUÉ PASÓ EN EL TREN LIGERO DE GUADALAJARA?

Testigos que viajaban en la unidad relataron que el hombre, aparentemente en estado de ebriedad, trató de introducirse al tren a través de una de las ventanas mientras este avanzaba. En el video viral, se observa cómo realiza maniobras peligrosas antes de caer, lo que provocó su muerte.

El accidente ocurrió entre las estaciones Santa Filomena y Unidad Deportiva, generando momentos de tensión y una suspensión temporal del servicio mientras las autoridades realizaban las labores de atención y peritaje. 

IMÁGENES SENSIBLES 

REANUDAN SERVICIO TRAS SUSPENSIÓN PROVISIONAL

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que, de manera provisional, dos trenes operaron entre las estaciones Periférico Sur y Urdaneta. Posteriormente, a las 21:40 horas, el servicio fue restablecido en todas las estaciones de la Línea 1.

César Leyva
