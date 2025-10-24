VIDEO | Hombre muere al colgarse de tren ligero de Guadalajara

Un trágico accidente en el Tren Ligero de Guadalajara fue captado en video y difundido en redes sociales. Un hombre perdió la vida tras intentar ingresar por la ventana de un vagón en movimiento de la Línea 1 del sistema Mi Tren.

¿QUÉ PASÓ EN EL TREN LIGERO DE GUADALAJARA?

Testigos que viajaban en la unidad relataron que el hombre, aparentemente en estado de ebriedad, trató de introducirse al tren a través de una de las ventanas mientras este avanzaba. En el video viral, se observa cómo realiza maniobras peligrosas antes de caer, lo que provocó su muerte.

El accidente ocurrió entre las estaciones Santa Filomena y Unidad Deportiva, generando momentos de tensión y una suspensión temporal del servicio mientras las autoridades realizaban las labores de atención y peritaje.

IMÁGENES SENSIBLES

Se cuelga de la ventana del tren ligero y termina arrollado



Autoridades informaron que la persona que se subió de forma imprudente al tren ligero lamentablemente perdió la vida.



El hombre colgado de una ventana del tren ligero de la línea 1 entre la estación Unidad deportiva y... pic.twitter.com/xCWWJhWnFp — Página Nueve (@Pagina_Nueve) October 25, 2025

REANUDAN SERVICIO TRAS SUSPENSIÓN PROVISIONAL

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que, de manera provisional, dos trenes operaron entre las estaciones Periférico Sur y Urdaneta. Posteriormente, a las 21:40 horas, el servicio fue restablecido en todas las estaciones de la Línea 1.