Japón busca revivir los lectores de discos Blu-ray tras el apagón de Windows 10

El 14 de octubre marcó el final oficial de una era para millones de usuarios de PC. Microsoft puso fin al soporte de seguridad para Windows 10, a menos que los usuarios opten por su programa extendido. Para muchos, esto significó actualizar sus equipos o migrar definitivamente a Windows 11. Sin embargo, en Japón, esta transición no solo trajo nostalgia por el viejo sistema operativo, sino también el renacimiento de una pieza de hardware que parecía olvidada: el lector de discos Blu-ray.

LA CONEXIÓN ENTRE WINDOWS 10 Y LOS BLU-RAY

Puede parecer una coincidencia, pero en Japón todo tiene sentido. A diferencia de gran parte del mundo occidental, el país nunca abandonó del todo el formato físico. Los japoneses siguen valorando los discos como objetos de colección, símbolo de durabilidad y calidad. Para ellos, conservar su biblioteca digital en formato físico tiene un significado especial.

Con la despedida de Windows 10, muchos usuarios japoneses decidieron preparar sus computadoras para mantener sus archivos, juegos y películas en discos Blu-ray, lo que ha impulsado un inesperado aumento en la venta de estos lectores en todo el país.

PORTÁTILES SIN RANURAS Y TORRES MODERNAS SIN ESPACIO PARA DISCOS

Mientras que en Occidente los lectores ópticos desaparecieron de los portátiles hace años y las torres actuales privilegian el diseño, la ventilación y los paneles de vidrio, Japón se enfrenta a un dilema: no hay espacio para colocar sus preciados lectores.

La falta de bahías de expansión, típicas de los años noventa, ha obligado a muchos usuarios a optar por unidades Blu-ray externas que se conectan por USB. Sin embargo, estos dispositivos son más lentos y menos resistentes, lo que ha generado una demanda por equipos que recuperen el estilo clásico de las computadoras de antaño.

SILVERSTONE LIDERA EL REGRESO DEL HARDWARE RETRO

Aprovechando esta tendencia, la empresa SilverStone lanzó recientemente un gabinete de PC con un diseño retro que incluye bahías de 5 ¼ pulgadas, pensadas especialmente para instalar lectores de discos. Lo que en otros países podría parecer una rareza, en Japón se ha convertido en una propuesta ideal. Incluso, algunos analistas creen que otros fabricantes podrían seguir el ejemplo ante el creciente interés del mercado japonés.

ENTRE LA NOSTALGIA Y EL COLECCIONISMO DIGITAL

Más allá de la simple tecnología, el resurgimiento del Blu-ray refleja una parte profunda de la cultura japonesa: el valor del objeto físico. Para muchos, tener el disco, su caja y su manual es una experiencia que va más allá del contenido digital. Mientras en otras regiones el streaming y la nube dominan, en Japón prevalece el deseo de poseer algo tangible.

Así, el fin del soporte de Windows 10 fue más que un cambio técnico: se convirtió en una oportunidad para reconectar con una tecnología que el resto del mundo ya había dado por muerta.