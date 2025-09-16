  • 24° C
Viral

VIDEO | Funcionarios veracruzanos echan bala durante el Grito de Independencia

La polémica se registró en dos municipios; ninguno de los involucrados se ha manifestado al respecto. Los incidentes hallaron el repudio ciudadano

Sep. 16, 2025
VIDEO | Funcionarios veracruzanos echan bala durante el Grito de Independencia

En un caso por demás extraordinario, con un país en donde amplias zonas del país están permeadas por la violencia y el crimen organizado, el día del Grito de Independencia en México se manchó por el uso de armas durante un evento nacional.

De acuerdo con la información, el hecho se registró la noche del 15 de septiembre en dos municipios de Veracruz, Aquila y Miahuatlán.

EL CASO DE AQUILA

En el primero, el presidente Inocencio Ramírez Limón fue captado en video disparando al aire en plenos festejos patrios.

Y no nada más lo hizo él, sino también se sumaron familiares y funcionarios de la administración municipal, a quienes no les importó la presencia de ciudadanos de diversas edades para echar bala.

La "celebración" del munícipe generó temor entre los asistentes al evento, y aunque no hubo lesionados qué lamentar, condenaron su irresponsabilidad durante un acto histórico y público.

Pese a que el video se viralizó, hasta el momento Ramírez Limón no se ha manifestado al respecto; sin embargo, la presión social crece para que se tomen medidas, legales o administrativas, en su contra.

EN MIAHUATLÁN NO SE QUEDARON ATRÁS

Aquila no fue el único municipio donde se registró este incidente, sino también en Miahuatlán, donde Óscar Suárez Morales, hijo del presidente municipal, Óscar Suárez Sánchez, fue captado disparando al aire durante el Grito.

Este sujeto tampoco actuó solo, sino que su pareja también hizo disparos al aire, imágenes que se viralizaron en redes generando una ola de opiniones encontradas, pues mientras algunos señalaron que eso es una "tradición", en otras cuestionaron la normalización del uso de armas durante estos actos.

Edel Osuna
