VIDEO | Estudiante de prepa termina en silla de ruedas tras golpe accidental en la cabeza con un pupitre

La madre del menor acusa negligencia por parte de la escuela, pues no aplicaron los protocolos correspondientes a estos casos

Ago. 28, 2025
Un accidente de lamentables consecuencias se registró en una preparatoria de Nuevo León, que dejó como consecuencia que un estudiante terminara en silla de ruedas. El caso es investigado por las autoridades.

La información establece que el hecho se registró en la Preparatoria 2, de Monterrey, y el afectado es un joven estudiante llamado Ángel.

De acuerdo con el incidente, Ángel estaba sentado en su salón de clases, cuando un maestro de matemáticas le pidió a uno de sus alumnos que le ayudara a calificar.

El chico pasó por un lado del estudiante, tomó una butaca, la levantó y con la parte metálica entre las patas para depositar los útiles, golpeó en la cabeza a Ángel; el compañero regresa y le soba el golpe al afectado, quien se levanta y sale caminando del salón.

EL VIDEO MUESTRA QUÉ FUE LO QUE PASÓ

El instante quedó grabado por una cámara de vigilancia, y se ve cómo el compañero del afectado pasa por su lado, toma la banca y, accidentalmente, golpea la cabeza de Ángel.

En el clip se ve cómo se registraron los hechos y cómo el estudiante afectado sale del salón caminando; en ese ínter, el maestro le dice a Ángel que vaya a Enfermería de la escuela, por lo que su hermano gemelo, para no dejarlo solo, lo acompaña.

Como la doctora no estaba, los gemelos la buscaron hasta que la encuentran y le explican lo que pasó; la médico lo ausculta y Ángel responde de forma incoherente.

MADRE DE ÁNGEL ACUSA NEGLIGENCIA EN LA ESCUELA

A raíz de lo ocurrido, la madre de Ángel, Angélica Berenice, denunció lo ocurrido ante las autoridades, quienes iniciaron una averiguación por negligencia por parte de la escuela.

Expuso que le llamaron de la escuela y le dijeron que su hijo había recibido un golpe en la escuela, pero nada grave; no obstante, se llevó la sorpresa de que cuando llegó por él, estaba sentado afuera de la cafetería en silla de ruedas, ya que no podía moverse ni hablar bien.

Acusó que la Preparatoria 2 de no aplicar los protocolos para casos graves, como enviar al estudiante a la institución de salud que corresponda.

"En todas las preparatorias sabemos que tienen un lugar en el que llenas a que seguro perteneces, donde está tu clínica (...) No se actuó", apuntó la afligida madre.

Comentó que el médico del equipo de futbol americano de la institución atendió a Ángel, y le aplicó un medicamento que, según la señora, fue lo que evitó coágulo en el cerebro de su hijo.

Ángel continúa en silla de ruedas, se encuentra estable, pero tiene el cerebro inflamado; además ha tenido mejoras, ya que a ratos el menor puede moverse y habla con lentitud, pero cuando se despierta tras la noche, los avances se hacen más lentos.

Además, no hay un diagnóstico claro, por lo que los estudios médicos continúan.

Edel Osuna
