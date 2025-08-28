Confirman que Natanael Cano sí viajaba en camioneta que se incendió en Hermosillo

Este día comenzaron a circular en redes sociales imágenes de una camioneta incendiada en una zona residencial de Hermosillo, lo que generó especulaciones sobre si el vehículo pertenecía al cantante Natanael Cano y si se encontraba acompañado de su amigo Gabito Ballesteros, con quien se le ha visto en distintas ocasiones.

Ante la ola de rumores, el equipo de Natanael Cano compartió un comunicado oficial a través de Los CT, confirmando que la camioneta sí pertenecía al artista.

En el texto se detalla que el cantante se encontraba dentro del vehículo al momento en que presentó una falla y comenzó a sacar humo y no hace mención a Gabito Ballesteros, por lo que se infiere que no viajaban juntos.

LOGRARON SALIR A SALVO

De acuerdo con el comunicado, Natanael y su equipo salieron de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta se incendió por completo.

"Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo", señala el mensaje difundido tanto en español como en inglés.

Con esto, se aclara que Natanael Cano y su equipo se encuentran bien y que el incidente no pasó a mayores, disipando las especulaciones que surgieron en redes sociales.